Ceylanpınar Katı Atık İstasyonu Hizmete Açıldı

Ceylanpınar'ın en büyük sorunlarından biri olan Katı Atık Vahşi Depolama alanı hizmete açıldı.

Ceylanpınar'ın en büyük sorunlarından biri olan Katı Atık Vahşi Depolama alanı hizmete açıldı.

Açılış törenine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, UNDP Türkiye Direktörü Claudio Tomasi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölüm Başkanı Simona Gatti, AFAD Daire Başkanı Zuhal Karakoç Dora, Ceylanpınar İlçe Kaymakamı Ahmet Karatepe, Ceylanpınar Belediye Başkan Vekili Adnan Daşkıran, Ak Parti Ceylanpınar İlçe Başkanı Ahmet Güntekin katıldı.

Açılışta konuşan Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, 2,5 milyon TL'ye mal olan katı atık aktarım istasyonunun ilçe halkı tarafından büyük bir beğeniyle karşılandığını söyledi. Ceylanpınar için önemli bir proje olduğunu belirten Daşkıran, "İlçemizde çevre, hava ve görüntü kirliliğine yol açan bu alanın modern bir görünüme kavuşturulmasını sağlayan başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa ve Birleşmiş Milletlerin ilgili daireleri, Büyükşehir Belediyesinin göstermiş olduğu hassasiyetler her türlü takdirin üzerindedir. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından karşılanan yaklaşık 2.5 milyon liraya mal olan katı atık aktarım istasyonunun hayata geçirilmesi ilçe halkı tarafından büyük bir beğeni ve takdirle karşılanmıştır. Karşılıklı işbirliği ve diyalog ilişkilerinin en üst düzeye çıkarılması konusunda Belediye Başkanımız Menderes Atilla'nın duyarlılığı göz ardı edilmeden halkımıza hizmet götürülmesi hususunda özverili çalışma yürüten tüm çalışma arkadaşlarımızı kutluyorum." dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de, hizmete açılan Katı Atık Aktarım Tesisinin çevrenin korunmasına önemli katkı sunacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tesisin çevreye ve insana çok büyük bir katkı sunacağını belirtmek istiyorum. Ceylanpınar'da artık su, toprak, hava kirlenmeyecektir ve insanının oluşturmuş olduğu katı atık ekonomiye farklı bir şekilde kazındırılacaktır. Emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımızı ülkemizdeki projelere katkı sunan Avrupa Birliği temsilcilerine de şükranlarımı sunuyorum. Ceylanpınar katı atık aktarım istasyonunun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"

Avrupa Birliği finansmanıyla yapılan istasyon sayesinde artık çöpler ilçede depolanmayacak. Araçlarla ilçede toplanan çöpler aktarım istasyonunda özel çöp araçlarına yüklenerek Şanlıurfa bertaraf merkezine taşınacak. Aktarım istasyonunun tamamlanmasıyla Ceylanpınar'ın 100 yıllık çöp sorunu da ortadan kalkmış oldu.