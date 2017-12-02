Ceylanpınar’a 3 Yeni Kültür Evi Müjdesi

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ilçe merkezinde 4 kültür evi yaptıklarını belirterek, 3 yeni kültür evini de programa aldıklarını ve...

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ilçe merkezinde 4 kültür evi yaptıklarını belirterek, 3 yeni kültür evini de programa aldıklarını ve yakın bir tarihte inşa çalışmalarına başlanacağını söyledi.

"Her mahalleye bir kültür evi" sloganıyla kültür evi çalışmalarını sürdüren Ceylanpınar Belediyesi, vatandaşların taziye, mevlid ve sosyal etkinlikleri ferah ve nezih ortamlarda yapabilmeleri amacıyla kültür evi çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, ilçe merkezinde 4. kültür evi inşaatı devam ederken, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Ceylanpınarlılar'a 3 yeni kültür evinin müjdesini verdi.

KIRSALDA 64 İLÇE MERKEZİNDE 4 KÜLTÜR EVİ YAPILDI

Ensar mahallesinde yapımı devam eden kültür evi inşaatını gezerek incelemelerde bulunan Atilla, burada yaptığı açıklamada ilçe merkezinde 4. kültür evi olan Ensar mahallesi kültür evi inaşaatının devam ettiğini belirterek, 3 yeni kültür evini de programa aldıklarını söyledi. Yakın bir tarihte yeni kültür evlerine de başlanacağını dile getiren Atilla, "Ensar mahallesinde yapımına başladığımız kültür evi çalışmalarımız devam ediyor. Ensar kültür eviyle birlikte merkezde 4 kültür evi yapmış oluyoruz. İlçe kırsalında da inşaat halinde 10 kültür evi var. Kırsalımızda 54 kültür evini tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim etmiştik. inşaatı devam eden kültür evleriyle birlikte kırsalımızda toplam 64 kültür evi tamamlanmış olacak. ilçe merkezinde de yapımı devam eden kültür evlerimizi aşama aşama ilerliyor. İlçe merkezi için programımıza 3 kültür evi daha koyduk. Yakın bir zamanda onlara da başlayacağız. Ensar mahallesi kültür evimizi de yakın bir tarihte tamamlayacak ve halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.