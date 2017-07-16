Ceylanpınar’da 15 Temmuz Coşkusu

15 Temmuz darbe girişiminin 1.'nci yıl dönümü nedeniyle Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde program düzenlendi. Düzenlenen programa ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.
Ceylanpınar ilçesinde 15 darbe girişiminin 1'nci yıl dönümü nedeniyle Ceylan ilköğretim okulu bahçesinde program düzenlendi. Programı Kaymakam Ahmet Karatepe, Belediye Başkanı Menderes Atilla, AK Parti ilçe başkanı Ahmet Güntekin diğer davetliler ve vatandaşlar katıldı.
Sinevizyon eşliğinde darbe girişimini anlatan belgeselin sunumu yapıldı. Yapılan program neticesinde güvenlik güçleri okul çevresinde sıkı tedbir alırken, okul bahçesine giren vatandaşlar arama noktasından geçti. İlerleyen saatlerde Belediye Başkanı Menderes Atilla, Kaymakam Ahmet Karatepe ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Güntekin günün anlam ve önemini belirten birer konuşma gerçekleştirdiler.
Programın geri kalan kısmında vatandaşlara Ceylanpınar Belediyesi tarafından sıcak çorba ikramında bulunuldu. Program sabah namazının kılınmasının ardından sona erdi.
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