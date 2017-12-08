Ceylanpınar’da Kütüphane Ve 15 Temmuz Köşesi Törenle Açıldı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Muratlı Çok Programlı Anadolu Lisesinde kütüphane ve 15 Temmuz köşesi açılışı törenle yapıldı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Muratlı Çok Programlı Anadolu Lisesinde kütüphane ve 15 Temmuz köşesi açılışı törenle yapıldı.

Fatih Erdoğan tarafından "Kütüphanesiz ve 15 Temmuz köşesi olmayan okul kalmasın" sloganıyla başlatılan proje kapsamında Muratlı Çok Programlı Anadolu Lisesinde Kütüphane ve 15 Temmuz köşesi kuruldu. Kütüphane ve 15 Temmuz Köşesinin açılına Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, Belediye Başkan Vekili Rüstem Ceylan, Ceylanpınar ilçe Kaymakamı Ahmet Karatepe, Fatih Erdoğan'ın Danışmanı Fatma Figen Demirkol, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürü Fazlı Şen, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Uzun, Muratlı Jandarma Komutanı Bekir Can Çevik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış öncesi kısa bir konuşma yapan Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, "Ak Eğitim seferberliği adı altında Ceylanpınar ilçesine bağlı Muratlı mahallemizde 15 Temmuz demokrasi şehitlerimizi köşesini ve böyle bir kütüphaneyi okulumuza kazandırdığından dolayı Ak Eğitim seferberliği sayın Fatih hocamıza huzurlarınızda Ceylanpınarlılar adına teşekkürlerimi sunuyorum'dedi.

Kütüphane ve 15 Temmuz köşesi ile ilgili Fatih Erdoğan'ın basın açıklamasını okuyan Fatma Figen Demirkol ise, "15 Temmuz köşemiz bizlere bir kez daha gösterdi ki FETÖ terör örgütünün darbe planları vatanımız milletimiz sayesinde bozulup milli mücadele ruhu ile kazanılan zaferi göstergesidir. Bizler istiyoruz ki Ak Eğitim seferberliği ile gümbür gümbür gelen genç neslimiz bunu unutmasınlar. Hakka yürüyen 250 şehidimiz ve o gece sokaklarda meydanlarda olan milletimiz sayesinde kurtuluşa erdi. ve gençlerimize bir kez daha yarınlarını teslim ettik. sevgili gençlerimiz sizlerin bilmesi gereken şudur ki 2019 ve 2023 hazırlıkları tamamen sizler içindir. Sizlere ülkemizi bayrağımızı tüm pisliklerden arındırarak teslime etmek adına sayın Cumhurbaşkanımızın günlük 2-3 saatlik uykularla üstün gücü çabası ve gayretleriyle sizlere daha iyi yarınlar verebilmek için ülkemizin doğusuyla batısına kuzeyi ile güneyini ayırt etmeden çalışmaktadırlar" ifadelerini kullandı.

Ceylanpınar ilçe Kaymakamı Ahmet Karatepe, "Asil Türk milleti yine tarih yazdı 15 temmuz'da aynı Çanakkale'de olduğu gibi yedi düvele karşı yine zaferle geldi. Tarih tekerrürden ibaret aynı Çanakkale'de yapılanı 250 bin şehidimizin yaptığını 250 şehidimizde yaptı. Bunlar bu hainler asla başaramayacaklar, bizi bölemeyecekler biz biriz ve bir bütünün oluşturan çok değerli parçalarız" diye konuştu.

Açılış programı protokolün konuşmalarının ardından kütüphanenin açılışı yapılarak 15 temmuz köşesinde hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.