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Ceylanpınar’da Parklar Estetik Görünüme Kavuştu

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Ceylanpınar’da Parklar Estetik Görünüme Kavuştu
Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, onarımı tamamlanan parkları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, onarımı tamamlanan parkları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ceylanpınar Belediyesi ilçe merkezinde bulunan parkları baştan aşağı yeniledi. Başta çocuk oyun grupları olmak üzere, oturma grupları, banklar, kafeteryalar ve fitnes aletleri olmak üzere parklardan bakım ve onarım çalışmaları hummalı bir çalışmanın ardından tamamlandı.

"Parklarımızı yeniledik"

Bakım ve onarım çalışmalarının ardından parklar daha estetik bir görünüme kavuşurken Başkan Atilla, yenilenen parkları gezerek incelemelerde bulundu. Başkan Atilla, ilçe merkezinde 4 yeni park yaptıklarını belirterek mevcut parkları da elden geçirdiklerini ifade etti. Parkların bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeni bir görünüme kavuştuğunu dile getiren Başkan Atilla, "İlçe merkezinde 4 yeni park yapıyoruz. Ayrıca mevcut parklarımızı da elden geçirdik. Park alanı haricinde park içerisinde ne kadar malzeme varsa hepsini değiştirmiş olduk. Banklarından, fitnes aletlerinden, oyun gruplarından, kafeteryalarından, yürüyüş yollarından hemen hemen dokunmadığımız alanları kalmadı. Şu anda Mehmet Akif Ersoy parkındayız ve parka girdiğinizde parkta yeni yapıldığını zannediyorsunuz. Mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel bir şekilde tadını çıkararak kullanırlar" diye konuştu.

Ziyareti sırasında çocuklarla da ilgilenen başkan Atilla, çocukların fotoğraf çekme teklifini de kırmayarak toplu fotoğraf çekti.

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