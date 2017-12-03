Ceylanpınar’da Sağlıklı Yaşam Merkezi Açıldı

Ceylanpınar Belediye Başkan V. Rüstem Ceylan Martı Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Ceylanpınar Belediye Başkan V. Rüstem Ceylan Martı Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Ulu Cami mahallesinde Hidayet Dik tarafından kurulan Martı Sağlıklı Yaşam Merkezi açılış törenine Belediye Başkan v. Rüstem Ceylan, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta kısa bir konuşma yapan işletme sahibi Hidayet Dik, açılışa katılan herkese teşekkür ederken Belediye Başkanı Mehmet Bayol da sağlıklı yaşam merkezinin ilçeye hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Kesilen kurdelenin ardından sağlık merkezi gezildi. Katılımcıların bazılarına vücut analizi yapılırken yaşam koçları davetlilere sağlıklı yaşam hakkında önemli bilgiler aktardı.