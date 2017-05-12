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Ceylanpınarlı Kadınlar Hünerlerini Sergiledi

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Ceylanpınarlı Kadınlar Hünerlerini Sergiledi
Ceylanpınar Kaymakamlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Aile Kadın Destek Merkezi kursiyeri kadınlar hünerlerini sergiledi.

Ceylanpınar Kaymakamlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Aile Kadın Destek Merkezi kursiyeri kadınlar hünerlerini sergiledi.

Aile Kadın Destek Merkezi tarafından düzenlenen sergiye ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. İlçe belediyesine ait gençlik parkında düzenlenen kermeste, yiyecek ve içeceklerin dışında biçki nakış ürünleri ve çeşitli el işlemeli ürünler sergilendi. Serginin 3 süreceğini ifade eden Aile Kadın Destek Merkezi koordinatörü Fatma Kengerli, kendilerini her türlü yardımı sağlayan ilçe kaymakamı Ahmet Karatepe'ye teşekkür etti.

Ceylanpınarlı Kadınlar Hünerlerini Sergiledi

Ceylanpınarlı Kadınlar Hünerlerini Sergiledi

Ceylanpınarlı Kadınlar Hünerlerini Sergiledi

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