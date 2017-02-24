Çeyrek Asırlık Gazete Okuyucusu

Kütahya'nın Simav ilçesinde ilk dondurmacı olarak bilinen Hodo kardeşler dondurmacısı Latif Hodo, çeyrek asırdır Türkiye gazetesi okuduğunu ifade etti.

Kütahya'nın Simav ilçesinde ilk dondurmacı olarak bilinen Hodo kardeşler dondurmacısı Latif Hodo, çeyrek asırdır Türkiye gazetesi okuduğunu ifade etti.

Hodo, "25 yıl önce işyerimin karşısına açılan İhlas pazarlama ve Türkiye Gazetesi bürosunun müdürü Adnan Ürütük, Türkiye gazetesini bana tanıttı. O günden bu yana hiç aksatmadan Türkiye gazetesini alıyorum ve tamamını okuyorum" dedi.

Latif Hodo, Rahmetli Enver Ören'nin manevi mirasına dört elle sarıldığını ifade eden Ahmet Mücahid Ören'i saygıyla selamladığını, Enver Ören'in emaneti Türkiye gazetesinin, Simav haberleri için gösterdiği ilgiden dolayı İzmir baskı tesisi görevlilerine teşekkür ettiğini belirtti.(MEİ-EFE)