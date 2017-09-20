Ceza Fedakarlığa Dönüştü, Hükümlüler Okulları Yeni Döneme Yetiştirdi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde, kamuya yararlı bir işte çalışma cezasını çeken 17 hükümlü, çalıştıkları...

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde, kamuya yararlı bir işte çalışma cezasını çeken 17 hükümlü, çalıştıkları okulun boya ve tadilat işleri yeni eğitim öğretim yılına yetişmeyince, gönüllü olarak hafta sonu da çalıştı. Hiçbir şey talep etmeden ve cezaları düşürülmeden kendi inisiyatifleriyle cumartesi ve pazar günü okula giden hükümlüler,yeniledikleri okulları öğrencilere hazır hale getirdi.

Cezasının son bir yılı denetimli serbestlik uygulamasına çevrilen veya hakkında kamuya yararlı bir işte çalışma cezası verilen hükümlülerin, "onarıcı adalet" anlayışı ile tahliyelerinden sonra topluma kazandırılmaları ve meslek edinmeleri amacıyla çalışmalar yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, bu kapsamda onlarca hükümlüye "inşaat boyacılığı kursu" verilmesini sağladı.

İl genelinde 126 okul boyadılar

Verilen eğitim ve kurslarla meslek sahibi yapılan hükümlüler, kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezası kapsamında Adana genelinde son bir yılda 126 okulda boya ve tadilat çalışması yaptı. Bir yandan cezalarını çekerken bir yandan da meslek öğrenip topluma yararlı iş yapan hükümlüler, il genelindeki okullarda yaklaşık 2 bin 700 derslik, 450 koridor, 520 idare odası, kütüphane, mescit gibi odaları boyayıp tadilatını yaptı.

Gönüllü olarak çalıştılar, okulu yenilediler

Okulları yeni eğitim öğretim yılına hazırlayan hükümlülerden 17'si de geçtiğimiz hafta Mehmet Adil İkiz Ortaokulu ve Ada Sokağı İlkokulu'nda görevlendirildi. Prosedür gereği hafta içi günde 4 saat çalışan hükümlüler, iki okulun tadilat ve boya işlerini yetiştiremedi. Öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına hazır olmayan bir okulda ders başı yapmalarını istemeyen hükümlüler, gönüllü olarak hafta sonu da çalıştı. Hiçbir şey talep etmeden ve cezaları düşürülmeden kendi inisiyatifleriyle cumartesi ve pazar günü okula giden hükümlüler, günde 10-12 saat çalışarak 2 okulun da tüm tadilat ve boya işlerini bitirip, okulu yeni eğitim öğretim yılına hazırladı. Öğrenciler de hükümlülerin fedakarlık gösterip yenilediği okullarda ders başı yaptı.

"Hükümlülerimiz en güzel ödülü hak ediyor"

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, suçla toplumun nispeten dışında kalan insanların topluma yararlı hale getirilmesi için çalıştıklarını söyledi. Hükümlülerin örnek bir davranış sergilediğini belirten Başsavcı Yeldan, "İnfaz sistemine ümitle bakmamızı sağlayacak örnek uygulamalara ulaşabilmek, böyle güzel davranışlarla ölçülebilir. Hükümlülerimiz çok güzel bir davranışa imza attı. Öğrencilerimizin hizmetine artı değer kazandırıp güzel eserler bırakırken, hem ıslah oluyorlar hem de iyilik yapma duygusuyla kendilerini geliştiriyorlar. Emeği geçen tüm hükümlülerimizi gönülden tebrik ediyorum, onlar en güzel ödülü hak ediyorlar" dedi.