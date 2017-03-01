Ceza Korkusu Ölüm Korkusundan Ağır Geldi

Aydın'da gece yarısı meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen aracın yaralanan sürücüsü hastaneye gitmek yerine firar etti.

Aydın'da gece yarısı meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen aracın yaralanan sürücüsü hastaneye gitmek yerine firar etti. Kusuru olduğu için ceza yemekten korktuğu için firar ettiği zannedilen sürücü polis ekiplerinin hastanelerde ve çevrede tüm aramalarına rağmen bulunamadı.

İlginç olay Aydın-İzmir Bulvarı Yenidörtyol Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücüsü tespit edilemeyen 09 AD 375 plakalı otomobil düz yolda giderken yolun sağ tarafından bulunan duvara hızla çarptı. Çarpmanın etkisi ile ters dönen otomobil hurdaya döndü. Kazayı gören çevre sakinleri ve devriye gezen polis ekipleri hurdaya dönen aracı görür görmez hemen 112 Acil servis ekiplerinden yardım istedi. Kaza yerine gelen polis ve diğer görevliler araç içerisinde kan izleri olmasına rağmen sürücü göremeyince çevrede sürücü aradı. Yapılan tüm aramalara rağmen yaralı sürücü bulunamayınca polis devlet ve özel hastanelerde de sürücüyü aradı. Tüm aramalara rağmen yaralı sürücü bulunamayınca sürücünün hurdaya dönen otomobilden çıkıp firar ceza yememek için firar ettiği sanılıyor.

Polis ekipleri çalışmaların ardından yol ortasında terk edilen ve metal yığınına dönen aracı yediemin otoparkına kaldırırken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.