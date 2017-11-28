Cezaevi 2018 Şubat'ta bitecek

Canik Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle gerçekleştirilen Karadeniz'in en büyük kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan yeni cezaevinin 2018 Şubat ayında teslim edileceği açıklandı. Başkan Genç, " Samsun’un önemli bir problemini çözüme kavuşturduk" dedi

Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Karadeniz'in en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Kuzey Yıldızı projesi kapsamında İlkadım'ın Çatkaya Köyü'nde yapımı tamamlanmak üzere olan yeni cezaevi inşaatını inceledi. Şantiye Şefi Oğuz Özer'den cezaevi inşaatı hakkında bilgiler alan Başkan Genç, 8 yıllık çaba sonucunda gerçekleşen yeni cezaevinin tamamlanması ile hem şehrin önemli bir probleminin çözüleceğini hem de Samsun'un yeni bir cezaevine kavuşacağını söyledi. Genç, "Samsun için önemli bir hizmet yaptığımıza inanıyorum" dedi.

Toplam 16 dönüm alanda yapılan T Tipi Cezaevi inşaatının artık son aşamaya geldiğini belirten Başkan Genç, "Yaklaşık 50 yıldan beri bölgemizde bulunan mevcut cezaevi, 1967 yılında yapılmış ve ömrünü tamamlamış bir cezaeviydi. 8 yıllık çalışmamızın sonucunda yeni cezaevi için Çatkaya Köyü'nde önce yer tespiti yapıldı, sonra bu alan mera niteliğinden çıkarıldı ve Adalet Bakanlığı tescil etti. Bu süreci yaşamamızın ardından kentsel dönüşüm çalışmamız kapsamında yaptığımız çalışma sonucunda Samsun modern bir cezaevine kavuşuyor" diye konuştu.

CEZAEVİ, YAŞAM ALANI OLACAK

Mevcut cezaevinin kentsel dönüşüm kapsamında taşınan ilk cezaevi olacağını vurgulayan Başkan Osman Genç, "Canik'te Karadeniz'in en büyük kentsel dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Bu önemli bir dönüşümdür. Yeni cezaevi TOKİ tarafından tamamlanıp Adalet Bakanlığı'na teslim edilecek. TOKİ ilk defa cezaevi yapmaktadır. O da bizim projemizle birlikte hayata geçmiştir. Eski cezaevinin yerine yapılacak konutlarla birlikte Canik modern bir yaşam alanına daha kavuşacak" şeklinde konuştu.

MEVCUT CEZAEVİ KALKACAK

Samsun adına çok önemli bir hizmete imza attıklarına da dikkat çeken Başkan Genç, "Aslında cezaevleri olmasın istiyoruz ama bu da bir gerçeğimiz. Avrupa standartlarında iki açık, bir kapalı olmak üzere T Tipi modern bir cezaevi olacak. Şehrin ortasında artık cezaevi diye bir şey olmayacak. Cezaevinin kalkmasının hem psikolojik açıdan, hem kentsel dönüşüm açısından bölgemize olumlu etkileri olacak. Doğru bir iş yaptık. Yeni cezaevimiz şimdiden şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Zekeriya FIRAT



YÜKSEK GÜVENLİKLİ CEZAEVİ

İnşaatı son aşamaya gelen ve toplam 16 bin metrekarelik alanda 800 kişi kapasiteli planlanan T Tipi cezaevi, yüksek güvenlikli olacak. Cezaevi projesi kapsamında jandarma binası ve teknik diğer binalar da yer alıyor. Cezaevinde mahkumlar için 750 metrekarelik atölye binası bulunacak açık ve kapalı cezaevinin 5 bin 500 metrekare misafirhanesi, ziyaret amacıyla cezaevine gelecek mahkum yakınları için 650 metrekarelik ziyaretçi binası planlandı. 2018 yılının Şubat ayında Adalet Bakanlığı'na teslim edilmesi planlanan cezaevnin daha sonra taşınma işlemleri gerçekleşecek.