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Cezaevi Firarisi Kadın Yakalandı

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Cezaevi Firarisi Kadın Yakalandı
Denizli'de cezaevinden firar ettiği öğrenilen ve hakkında 9 yıl 3 ay hırsızlık suçundan hapis cezası bulunan kadın, Samsun'da yakalandı.

Denizli'de cezaevinden firar ettiği öğrenilen ve hakkında 9 yıl 3 ay hırsızlık suçundan hapis cezası bulunan kadın, Samsun'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Denizli'de yarı açık cezaevinden firar ettiği öğrenilen H.O. adlı kadın, Samsun'un Canik ilçesinde akbabasının evinde yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan H.O. hakkında 5 ayrı hırsızlık suçundan toplam 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.O., adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

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