Cezaevi firarisi kadın yakalandı

Sivas Yarıaçık Cezaevinden firar ettiği iddia edilen genç kadın Samsun'da yakalandı.

Samsun'da evlerden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yargılandığı mahkeme tarafından 2 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanan ve cezasını çekmek için Sivas Yarıaçık Cezaevine konulan 19 yaşındaki Yasemin Y., cezaevinden izinli çıktı ve bir daha geri dönmedi.

Cezaevi firari olarak aranan Yasemin Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Dün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen Yasemin Y., adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.