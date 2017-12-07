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Cezaevi Firarisi Polise Yakalandı

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Cezaevi Firarisi Polise Yakalandı
Aydın'dan açık cezaevi firarisi olan bir kişi, Kuşadası girişinde denetim yapan polis ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'dan açık cezaevi firarisi olan bir kişi, Kuşadası girişinde denetim yapan polis ekipleri tarafından yakalandı. Denetim sırasında durdurulan araçtaki biri kadın diğer 3 kişi kaçma girişiminde bulundu. Kuşadası-Selçuk karayolundaki kovalamaca sonucu 3 kişi Arvalya mevkiinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nın giriş ve çıkışlarında rutin denetim yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.Ç. yönetimindeki içinde biri kadın 4 kişi bulunan 48 LB 168 plakalı özel bir otomobili durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde araçtakilerden Serdar Savucu'nun, Aydın'dan açık cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Polisin Serdar Savucu'yu gözaltına alma girişimi sırasında, diğer 3 kişi araca binerek kaçmaya başladı. Polis ile araçtakiler arasında çevre yolundaki nefes kesen kovalamaca Selçuk ilçesi sınırında son buldu. Jandarma ekiplerinin de yardımıyla bir lastiği patlayan otomobil Arvalya mevkiinde durduruldu ve araçtaki biri kadın 3 kişi gözaltına alındı. Savcılık ilk incelemenin ardından biri kadın iki kişiyi serbest bırakırken, yapılan incelemede araçtan define aramalarında kullanılan bir metal dedektör bulundu. Araç sürücüsü H.Ç. gözaltına alınırken, gözaltındaki cezaevi firarisi Serdar Savucu ise tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

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