Cezaevi Firarisi ‘Son Çare Ölüm’ Diye Mektup Bıraktıktan Sonra Sulama Kanalına Atladı

Adana'da cezaevinden firar eden tutuklunun sulama kanalına atlayıp intihar ettiği öne sürüldü.

Adana'da cezaevinden firar eden tutuklunun sulama kanalına atlayıp intihar ettiği öne sürüldü. Sulama kanalı çevresinde eşyaları bulunan tutuklunun bıraktığı mektupta "Son çare ölüm" notu intihar etme olasılığını kuvvetlendirdi.

Olay, Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kısa süre önce H.A., cezaevinden firar etti. Daha sonra bunalıma girdiği iddia edilen H.A, Özen Köprüsü'nden kendini suya attı. Bir vatandaşın atladığını görmesi üzerine olay yerine giden ekipler, kanal kıyısında suya atladığı iddia edilen H.A'ya ait not kağıdı ve bazı eşyalar buldu. Kanala atladığı öne sürülen H.A.'nın arama çalışmaları devam ediyor.

'Son çare ölüm'

Kanal kıyısında suya atladığı öne sürülen H.A'nın bıraktığı eşyaları arasından çıkan mektupta şunlar yazıyordu: " Kardeşim Elif olmadı, canım benim dayanamadım. Nefret verici hayat kısa sözüm yok. Son çare ölüm ha bugün ha yarın, elveda. Yeni hayat ölüm merhaba. Ağlamayın üzülmeyin be sizleri çok seviyorum. Anne, baba, kardeşlerim evlada abiniz oğlunuz H."