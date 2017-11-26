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Cezaevi Firarisi Yakalandı

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Cezaevi Firarisi Yakalandı
Alınan bilgiye göre, Menderes Mahallesi'nde durumunda şüphelenilen bir kişiyi durduran polis, yaptığı kimlik kontrolünde şahsın Antakya Açık Cezaevi...

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde cezaevi firarisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Menderes Mahallesi'nde durumunda şüphelenilen bir kişiyi durduran polis, yaptığı kimlik kontrolünde şahsın Antakya Açık Cezaevi firarisi olduğu ve kasten adam öldürme, kasten yaralama, basit yaralama ve hırsızlık olmak üzere 4 ayrı suçtan da arandığı bilgisine ulaştı. 23 yaşındaki S.C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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