Cezaevi Firarisinden Peru Parasıyla Gasp

İstanbul'da Peru paraları gösterip bozdurmak istediğini belirterek taksicileri gasp ettiği iddia edilen cezaevi firarisi bir şüpheli, polis tarafından gözaltına...

İstanbul'da Peru paraları gösterip bozdurmak istediğini belirterek taksicileri gasp ettiği iddia edilen cezaevi firarisi bir şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu, Beşiktaş ve Fatih'in Aksaray bölgesinde müşteri olarak bindiği taksilerde sürücüleri, Güney Amerika ülkelerinden Peru'nun para birimi Nuevo Solu göstererek bozdurmak istediğini, taksicilerin de cebindeki paraları çıkardığı sırada onları kesici ve delici silahla tehdit edip para ve cep telefonlarını gasp ettiği ileri sürülen cezaevi firarisi T.G.(51), polisin sıkı takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla Beyoğlu'nda yakalanan şüphelinin daha önce çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydının bulunduğu, 6 taksiciyi gasp ettiği ve 9 suçtan araması olduğu öğrenildi. Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumundan firari belirtilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.