Cezaevi Müdürüne Suikast Girişimiyle İlgili 6. Şahıs Da Tutuklandı

Kandıra F Tipi Cezaevi müdürlerinden birine suikast için kurdukları pusuda yakalanan 6 kişi tutuklandı.
Kocaeli'de 6 kişi, suç örgütü liderlerinin talimatıyla adı açıklanmayan Kandıra F Tipi Cezaevi müdürlerinden birine pusu kurdukları anda yakalanmıştı. Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan S.Y., S.Ü., A.K., E.B., S.C. ve O.K. adlı 6 kişi dün adliyeye sevk edilmişti.Sevk edilenlerden işlemleri tamamlanan 5'i dün gece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
İşlemleri bugün sona eren son şahsın da tutuklanarak cezaevine gönderilmesi sonrasında şahısların tümü tutuklanmış oldu.
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