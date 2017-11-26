Cezaevinde Fenalaşan Suriyeli Tutuklu Hastaneye Kaldırılırken Hayatını Kaybetti

Samsun'da "çocuğa cinsel istismar" suçundan tutuklanan Suriye uyruklu bir kişi kaldığı cezaevinde fenalaşınca ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını...

Samsun'da "çocuğa cinsel istismar" suçundan tutuklanan Suriye uyruklu bir kişi kaldığı cezaevinde fenalaşınca ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesinde bir kişiye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Suriye uyruklu 60 yaşındaki Zuheyr B., yaklaşık 2.5 ay önce Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu sabah tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlanan Zuheyr B. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti. Suriyeli Zuheyr B.'nin ölümü şüpheli bulunduğu ve kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.