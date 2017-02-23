Cezaevinde Yatan Şahsın Evinde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Osmaneli ilçesinde uyuşturucu madde satmak suçundan cezaevinde bulunan bir şahsın evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Osmaneli ilçesinde uyuşturucu madde satmak suçundan cezaevinde bulunan bir şahsın evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Osmaneli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldığı bir bilgi üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatıyla daha önceden uyuşturucu madde satmaktan dolayı cezaevi de yatan N.G. isimli şahısın evinde arama yaptı. Aramalarda, 200 gram Hint keneviri ve 50 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi. Halen cezaevinde bulunan N.G. ile ilgili Osmaneli Cumhuriyet Savcılığınca soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.