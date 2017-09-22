  • BIST 104.257
  • Altın 145,310
  • Dolar 3,4870
  • Euro 4,1806
  • Samsun 27 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 21 °C
  • Giresun 25 °C
  • Amasya 23 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 25 °C

Cezaevinden 3 Gün Önce Çıkan Şahıs Parkta Ölü Bulundu

» »
Cezaevinden 3 Gün Önce Çıkan Şahıs Parkta Ölü Bulundu
Gaziantep'te 3 gün önce cezaevinden çıktığı belirlenen bir kişi parkta ölü olarak bulundu.

Gaziantep'te 3 gün önce cezaevinden çıktığı belirlenen bir kişi parkta ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesine bağlı Nuripazarbaşı Mahallesi Özdemirbey Caddesi Çamlık Parkı'nda ATM'lerin arkasındaki bankta hareketsiz şekilde duran bir kişi bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri tarafından öldüğü belirlenen şahsın, 38 yaşındaki Murat Karakaya olduğu tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Karakaya'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılabilmesi amacıyla amacıyla Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Annesi ve babası bulunmayan Murat Karakaya'nın 2 çocuğu olduğu öğrenilirken, eşi ve çocuklarından ayrı yaşadığı belirlendi. Karakaya'nın yaklaşık 3 gün önce cezaevinden çıktığı ve parklarda yatıp kalktığı kaydedildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Su Alan Motor Yatta Bulunan 3 Kişi Son Anda Kurtarıldı22 Eylül 2017 Cuma 11:53
  • Sınırı Geçtiklerine Pişman Oldular22 Eylül 2017 Cuma 11:53
  • Kayseri Adliyesi’nde ’Özel Güvenlik’ Dönemi22 Eylül 2017 Cuma 11:53
  • Karabük’te Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı22 Eylül 2017 Cuma 11:53
  • İznik’e Dolu Yağdı22 Eylül 2017 Cuma 11:38
  • Yoğun Bakımda Kendisine Sigara Verilerek Dalga Geçilen Yaşlı Adam Ağustos Ayında Hayatını Kaybetmiş22 Eylül 2017 Cuma 11:38
  • Hakkari’de Hava Hareketliliği22 Eylül 2017 Cuma 11:33
  • Yalova’da Trafik Kazası: 2 Yaralı22 Eylül 2017 Cuma 11:33
  • Fetö’den Tutuklanan Eski Vekil Tahliye Edildi22 Eylül 2017 Cuma 11:28
  • Cezaevi Firarisi Genç Kadın Yakalandı22 Eylül 2017 Cuma 11:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti