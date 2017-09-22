Cezaevinden 3 Gün Önce Çıkan Şahıs Parkta Ölü Bulundu

Gaziantep'te 3 gün önce cezaevinden çıktığı belirlenen bir kişi parkta ölü olarak bulundu.

Gaziantep'te 3 gün önce cezaevinden çıktığı belirlenen bir kişi parkta ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesine bağlı Nuripazarbaşı Mahallesi Özdemirbey Caddesi Çamlık Parkı'nda ATM'lerin arkasındaki bankta hareketsiz şekilde duran bir kişi bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri tarafından öldüğü belirlenen şahsın, 38 yaşındaki Murat Karakaya olduğu tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Karakaya'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılabilmesi amacıyla amacıyla Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Annesi ve babası bulunmayan Murat Karakaya'nın 2 çocuğu olduğu öğrenilirken, eşi ve çocuklarından ayrı yaşadığı belirlendi. Karakaya'nın yaklaşık 3 gün önce cezaevinden çıktığı ve parklarda yatıp kalktığı kaydedildi.