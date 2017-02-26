Cezaevinden Firar Eden Zanlı Kastamonu’da Yakalandı

Tekirdağ'da cezaevinden firar eden zanlı, Kastamonu'da polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Tekirdağ'da cezaevinden firar eden zanlı, Kastamonu'da polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'da cezaevinden firar eden ve hakkında 9 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Kastamonu'da yakalandı. Asayiş ekiplerince gözaltına alının A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlarca tutuklanan A.K., Kastamonu Cezaevine gönderildi.