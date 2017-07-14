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Cezaevinden İzinli Çıkan Sevan Nişanyan Geri Dönmedi

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Cezaevinden İzinli Çıkan Sevan Nişanyan Geri Dönmedi
Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hapis yatan yazar Sevan Nişanyan, izinli çıktığı cezaevine geri dönmedi.

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hapis yatan yazar Sevan Nişanyan, izinli çıktığı cezaevine geri dönmedi. Nişanyan, sosyal medya hesabından ise, "Kuş uçtu, darısı geride kalan 80 milyonun başına" diye yazdı.

Yazar Sevan Nişanyan, Şirince'de SİT alanındaki arazide iki kez mühürlenmesine rağmen ev yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Foça Açık Cezaevi'nden izinli çıkan Nişanyan, teslim olması gerekirken cezaevine gitmedi. Bir müddet sonra Nişanyan, Twitter hesabından bir tweet attı. Nişanyan, "Kuş uçtu, darısı geride kalan 80 milyonun başına" diye yazdı.

Sevan Nişanyan, 9 ayrı suçtan 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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