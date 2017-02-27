Cezaevine Ağzında Uyuşturucu Sokan Genç Tutuklandı

Samsun'da arkadaşını ziyarete gittiği cezaevine ağzına gizlediği 1 gram esrarı soktuğu iddia edilen genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da arkadaşını ziyarete gittiği cezaevine ağzına gizlediği 1 gram esrarı soktuğu iddia edilen genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, arkadaşını ziyarete gittiği Samsun Kapalı Cezaevine ağzına gizlediği 1 gram esrarı soktuğu iddia edilen 18 yaşındaki A.U., esrarın ele geçmesi üzerine arkadaşının ifadesi doğrultusunda gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.U., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.