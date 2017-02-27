Cezaevine Hastane Gibi Sağlık Birimi Açıldı

Kandıra Cezaevi yerleşkesinde yapımı tamamlanan Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları Sağlık Birimi törenle açıldı.

Kandıra Cezaevi yerleşkesinde yapımı tamamlanan Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları Sağlık Birimi törenle açıldı.

Açılış törenine Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Adalet Komisyon Başkanı Muhittin Paça, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Erdal Yücel, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gülle, il jandarma komutanı Mehmet Karadeniz, il emniyet müdürü Necati Denizci, Kandıra Kaymakamı Mehmet Soğukpınar ve infaz koruma memurları katıldı.

Açılışı yapılan sağlık biriminde dahiliye, kadın doğum, göz hastalıkları, radyoloji, ortopedi, kulak burun Boğaz, diş ve psikiyatri poliklinikleri bulunuyor. 12 uzman doktorun görev yaptığı ve 12 muayene odasının bulunduğu sağlık biriminde 24 saat boyunca doktorlar hizmet verecek.

Törende konuşan Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, "Adalet Bakanlığı ceza ve tevkif evleri genel müdürlüğü olarak mahkumların tekrar sosyal hayata kazandırılması konusunda görev yapıyoruz. Bu süreçte mahkumların sosyalliklerini kazanabilmeleri için uğraşırken onların sağlıklarını da düşünüyoruz. Bütün faaliyetlerimizde insan hak ve onurunu ele alan bir sistem uyguluyoruz. Bu noktada kurumlarımızı son yıllarda kampus sistemi içerisinde inşa etmeye başladık" dedi.

Açılış töreninde son olarak söz alan Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "İnsanlığın onuruna dayalı sürdürülen Adalet Bakanlığımızın, yönetim politikası anlayışında bugün açılacak olan sağlık birimimiz tutuklu ve hükümlülerimize doğrudan ve en yakında noktada sağlık hizmeti sunacak. Bu süreçte kendilerinin güvenlik ve erişebilirlik noktasında sağlıklı ve en temel ihtiyaçların ulaşılmasında çok büyük kolaylıklar sağlayacak. Burada hem temel servislerin ve hizmetlerin hepsi sunulacak" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Sağlık Biriminin açılış kurdelesini kesildi.