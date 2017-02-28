Cezaevine Telefon Kartı Sokmaya Kalktı

Bursa'da bir kadın, tutuklu olan kocasının kıyafetleri arasında cezaevine sim kart sokmak istedi.

Bursa'da bir kadın, tutuklu olan kocasının kıyafetleri arasında cezaevine sim kart sokmak istedi.

Olay Bursa E Tipi Kapalı ve Açık İnfaz Kurumu Müdürlüğünde meydana geldi. S.K, tutuklu olan kocası Y.K'yı ziyaret için cezaevine gitti. S.K, yanında getirdiği kıyafetleri kurum görevlilerine teslim ederek eşine verilmesini söyledi. Görevliler yaptıkları aramada kıyafetlerin içerisinde 2 adet cep telefonu kartı buldu. Kurum yetkilileri durumu polise bildirirken, S.K. kayıplara karıştı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.