Çgc’de Görev Bölümü

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin (ÇGC) 29. Genel Kurulu'nda oluşan yeni yönetim kurulu, görev bölümü yaptı.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin (ÇGC) 29. Genel Kurulu'nda oluşan yeni yönetim kurulu, görev bölümü yaptı.

Cafer Esendemir Başkanlığındaki ÇGC yönetiminde Başkan Yardımcılığına Sait Güleç, Genel Sekreterliğe M. Ömer Üney, Mali Sekreterliğe Mutlu Mete getirilirken, Süreyya Uri Aksoy, Yusuf Baştuğ, Hakan Köker, Sefa Saygıdeğer, Hüseyin Arat da Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alacak.

ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, yaptığı açıklamada, genel kurulun dinamik yapısına uygun olarak göreve gelen yeni yönetim kurulu ile mesleğin sorunlarının çözümü yanında bölgenin sesini Türkiye'ye duyurmanın çabası içinde olacaklarını bildirdi.

Esendemir, ÇGC'yi oluşturan tüm kurullar ve üyelerinin yeni dönemde hayata geçirecekleri bir dizi projede başarılı olunması için büyük çaba sarfedeceğini vurgulayarak, "halkın sesi" olan medyanın işlevini özgür ve bağımsız bir şekilde gerçekleştirebilmesinde toplumun tüm kesimlerine görev ve sorumluluk düştüğünü belirtti.

Halkın doğru haber alma hakkının sağlanması ve gazetecilerin sorunlarının çözümü için mücadele verdiklerini vurgulayan Esendemir, "Özgür ve bağımsız basın, örgütlü gazetecilik için, Cumhuriyetin, demokrasinin, hak ve hukukun sağlanması şiarıyla sadece bugünlere değil geleceğe de sahip çıkmak hedefindeyiz. Özgür basın demokrasinin vazgeçilmezidir" dedi.

Sektörün daha iyi noktalara taşınması ve Adana'ya verilebilecek hizmetler için ÇGC olarak gereken katkıyı sağlamaya gayret göstereceklerini ifade eden Esendemir, "Basının saygınlığının artırılması, kalitesinin ve etkinliğinin yükseltilmesi için bir yandan meslek içi çalışmalarımızı yoğunlaştırırken, diğer yandan kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri başta olmak üzere tüm toplumsal kesimlerle ilişkilerimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.