Chp Aksu’da Yıldız Güven Tazeledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksu İlçe Kongresinde mevcut Başkan Kenan Yıldız, 94 delegenin oyunu alarak yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksu İlçe Kongresinde mevcut Başkan Kenan Yıldız, 94 delegenin oyunu alarak yeniden ilçe başkanlığına seçildi. Adaylardan Akif Cirit 33 oy alırken 2 delege ise oy kullanmadı.

CHP Aksu İlçe Teşkilatı bugün Köseoğlu Bekir Ök düğün salonunda olağan kongreye gitti. Kongrede iki aday yarıştı. 2,5 yıldır CHP Aksu İlçe Başkanlığını yapan Kenan Yıldız ile Akif Cirit başkanlık için yarıştı. Sabah saatlerde başlayan kongreye CHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri başta olmak üzere bir çok davetli katıldı.

Yıldız: "CHP'de kaybedenin olmaz"

Kongrenin sonucunda CHP Aksu İlçe Başkanı Kenan Yıldız, 94 delegenin oyunu alarak güven tazeledi. Adaylarsan Sınıf Öğretmeni Akif Cirit ise 33 delegenin oyunu aldı. 2 delege ise oy kullanmadı. Kongrede konuşan Başkan Kenan Yıldız, CHP'de kaybedenin olmadığını vurgulayarak, CHP'yi Aksu'da birinci parti yapacaklarının sözünü verdi. Yıldız, "Bundan sonra herşey daha güzel olacak. Çiftçimizi, esnafımızı vatandaşımızı daha fazla savunacağız. Herşey Aksu için olacak" dedi.