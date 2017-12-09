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Chp Alaşehir Kongresi Yapıldı

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Chp Alaşehir Kongresi Yapıldı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alaşehir İlçe Başkanılığı olağan kongresinde Ahmet Akgündüz güven tazeledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alaşehir İlçe Başkanılığı olağan kongresinde Ahmet Akgündüz güven tazeledi.

Tek liste üzerinden gidilen kongrede Ahmet Akgündüz, yeniden CHP Alaşehir İlçe Başkanlığı görevine seçildi. CHP İlçe Lokali'nde gerçekleşen kongreye, Manisa İl Başkanı Halil Tokul, Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Gülşah Durbay, Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Zühre Karabulut, belediye meclis üyeleri, ilçe yönetim kurulu üyeleri, delegeler ve partili vatandaşlar katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Kongrede bir konuşma yapan CHP Alaşehir İlçe Başkanı Ahmet Akgündüz, "CHP Alaşehir İlçe Teşkilatı olarak kadın kolları, gençlik kollarımız ve ana kademe yönetimimiz ile yıllardır birlik, beraberlik ve uyum içinde çalışıyoruz. Bu güçlü ve kopmaz birlikteliğimiz bizlere çok zaferler kazandıracak. 2019 seçimlerinde de bu birlik ve beraberliğimiz bize belediyeyi kazandıracaktır" dedi.

Sadece seçimden seçime değil ilçe başkanlığı döneminde her gün seçim varmış gibi çalıştıklarını, yönetim kurulu ve ekip arkadaşları ile birlikte CHP'nin bayrağını her zaman bir adım önde tutmayı hedeflediklerini kaydeden Akgündüz, ilçe başkanlığı seçiminde yeniden partisinin ve yönetiminin güvenini kazanmanın kendisine büyük bir mutluluk verdiğini ifade etti. Yapılan konuşmaların ardından divan üyelerinin seçimi, gelir gider ve faaliyet raporları okunarak oylamaya sunuldu. Oylamanın kabulünün ardından tek liste üzerinden seçime gidildi. Sandıkların açılmasının ardından CHP Alaşehir İlçe Başkanlığında delege olan toplam 300 delegeden 190 kişi oy kullandı. Kullanılan oylardan 3'ü geçersiz sayılırken 187 oy alan Ahmet Akgündüz ise yeniden CHP Alaşehir İlçe Başkanlığı görevine seçildi.

Ahmet Akgündüz'ün yönetim kurulu: Mustafa Arıkan, Ayşe Asal, Ali Beler, Selen Öküzcüoğlu, İsmail Çetinkaya, Remzi Şirinoğlu, Hamza Demir, Raşit Köşlü, Melek Bozkuş, Gülnaz Çakmak, Mehmet Aldemir, Hüseyin Aydın, İbrahim Kara, Mahmut Horasan, Ahmet Kahraman ve Süleyman Seskir isimlerinden oluştu.

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