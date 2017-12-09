Chp Aliağa İlçe Başkanlığına Özcan Durmaz Seçildi

İZMİR (İHA) – İzmir'in Aliağa ilçesinde CHP İlçe Teşkilatının 12. Olağan Kongresinde Özcan Durmaz güven tazeledi.

İZMİR (İHA) – İzmir'in Aliağa ilçesinde CHP İlçe Teşkilatının 12. Olağan Kongresinde Özcan Durmaz güven tazeledi.

Aliağa Belediyesi Meclis ve Konferans Salonu'nda yapılan kongrede, Olağanüstü MYK toplantısı nedeniyle İstanbul'a gitmek zorunda kalan CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır'ın yerine kongrenin Divan Başkanlığı CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, divan katipliklerini ise Pelin Evranos ile Hakan Turan yaptı. Kongreye katılanlar arasında CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven, CHP İl Başkan Yardımcısı Utku Gümrükçü, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Gülsüm Filorinalı, CHP İl Eski Başkan Yardımcısı Ülkümen Rodoplu ve çok sayıda partili yer aldı. Kongreye Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, geçen yıl teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Yüzbaşı Oğuz Özgür Çevik'in babası Recep Çevik de katıldı.

CHP İlçe Başkanı Özcan Durmaz, 4 buçuk yıldır Aliağa'da bir anlamda kamu görevi yürüttüğünü ifade etti. Durmaz, "Bugün partimizde tek bir kişinin bile partinin dışında kalmadığı, tek bir kişinin bile ayrı durmadığı bir tabloyu yarattık. Bunu sevinerek görüyorum. Bugün seçilecek yeni yönetimimizle, yarından itibaren Aliağa'nın geleceği yeniden kurmak ve Aliağa'nın hak ettiği bir yerel iktidarı kurmak içim sokağa çıkıp birlikte çalışmaya başlayacağız. Ben partimize dönük ciddi bir destek kazandığımıza inanıyorum" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ise referandum döneminde yürütülen çalışma için partililere teşekkür ederek, "İnanılmaz bir çalışma yürüttünüz. Örgütün öneminin bir kez daha ortaya çıktığı bir süreci yaşadık" diye konuştu.

Konuşmaların seçime gidildi. 247 delegenin 167'sinin oy kullandığı, 1 oyun geçersiz, 1 oyun da boş sayıldığı seçimde mevcut Başkan Özcan Durmaz 165 oyla yeniden CHP Aliağa İlçe Başkanlığına seçildi.