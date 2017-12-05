IHAAW092249-GEN/05-12-2017 - CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal tedavi için Almanya'ya götürüldü. 05.12.2017 09:22:49 TSI NNNN
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Chp Antalya Milletvekili Deniz Baykal Tedavi İçin Almanya’ya Götürüldü.
IHAAW092249-GEN/05-12-2017 - CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal tedavi için Almanya'ya götürüldü.
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