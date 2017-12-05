  • BIST 105.215
  • Altın 159,049
  • Dolar 3,8803
  • Euro 4,5978
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 14 °C

Chp Antalya Milletvekili Deniz Baykal Tedavi İçin Almanya’ya Götürüldü.

» »
Chp Antalya Milletvekili Deniz Baykal Tedavi İçin Almanya’ya Götürüldü.
IHAAW092249-GEN/05-12-2017 - CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal tedavi için Almanya'ya götürüldü.

IHAAW092249-GEN/05-12-2017 - CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal tedavi için Almanya'ya götürüldü. 05.12.2017 09:22:49 TSI NNNN

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Asya, Camii Açılışına Katıldı05 Aralık 2017 Salı 08:28
  • yaralı Martının İmdadına İbb Ekipleri Yetişti05 Aralık 2017 Salı 08:28
  • Lütfü Yücelik’e Yaşam Boyu Başarı Ödülü05 Aralık 2017 Salı 08:23
  • Cinayet Dedektifi Evliliğe İlk Adımı Attı05 Aralık 2017 Salı 08:18
  • Bitlisli Avukatlar, Meslektaşlarına Yapılan Saldırıyı Protesto Etti05 Aralık 2017 Salı 08:18
  • Kadın Hakları Gününde Dikkat Çeken Video05 Aralık 2017 Salı 08:13
  • Eyüpsultan’ın Çevreci Okulları Belli Oldu05 Aralık 2017 Salı 08:08
  • Yurtta Hava Durumu05 Aralık 2017 Salı 08:03
  • Başkan Çimen, Engellileri Evlerinde Ziyaret Etti05 Aralık 2017 Salı 07:48
  • Başabakan Yıldırım Güney Kore’de05 Aralık 2017 Salı 07:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti