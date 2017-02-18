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Chp Belediye Meclis Üyesi İbrahim Bayram Hayatını Kaybetti

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Chp Belediye Meclis Üyesi İbrahim Bayram Hayatını Kaybetti
Kırşehir'de CHP Belediye Meclis üyesi İbrahim Bayram hayatını kaybetti.

Kırşehir'de CHP Belediye Meclis üyesi İbrahim Bayram hayatını kaybetti.

Belediye Meclisi Üyesi İbrahim Bayram, 24 Ocak'ta Gazeteci Uğur Mumcu'yu anma töreninine katıldıktan sonra beyin kanaması geçirerek Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. İlk müdahalesi Kırşehir'de yapılan Bayram, sevk edildiği Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

Belediye Meclisi Üyesi İbrahim Bayram, 2009 yılında Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuş CHP'nin de eski merkez ilçe başkanlığı görevini bir süre yürütmüştü.

Öte yandan, İbrahim Bayram'ın oğlu da, 24 Ocak 2015 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

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