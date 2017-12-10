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Chp Bergama’da Yeni Başkan Mehmet Ecevit Canbaz Oldu

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Chp Bergama’da Yeni Başkan Mehmet Ecevit Canbaz Oldu
İZMİR (İHA) – CHP Bergama İlçe Olağan Kongresinde Mehmet Ecevit Canbaz yeni başkan olarak seçildi.

İZMİR (İHA) – CHP Bergama İlçe Olağan Kongresinde Mehmet Ecevit Canbaz yeni başkan olarak seçildi. Canbaz, İlçe Olağan Kongresinde 411 delegeden 384'ünün oy kullandığı seçimde 201 oy alarak seçimin kazanan ismi oldu. Seçimde Ayşe Şimşek 181 oy aldı. 2 oy geçersiz sayıldı.

CHP Bergama İlçe Olağan Kongresi Bergama Öğretmenevinde gerçekleştirildi. Kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. CHP Bergama İlçe Olağan Kongresine CHP Genel Sekreteri Kamil Oktay Sındır, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, CHP İzmir Milletvekili Atilla Serter, CHP'li Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Atlam, CHP'li Belediye Meclis Üyeleri, CHP İlçe Başkanı Ayşe Şimşek, CHP'li eski Belediye Başkanı Sefa Taşkın, CHP Dikili eski Belediye Başkanı Osman Özgüven, CHP eski ilçe başkanları, Av. Hasan Hüseyin Engin, STK, Oda Başkan ve Temsilcileri ile partililer katıldı.

CHP İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda CHP Bergama İlçe Kongresi Divan Başkanı Okan Karlıdağ açılış konuşması yaptı. Karlıdağ konuşmasında "Kongremizin Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu CHP İktidarına katkı koymasını diliyorum " dedi.

CHP Genel Sekreteri Kamil Oktay Sındır, yaptığı konuşmada CHP Bergama İlçe Kongresinin hayırlı olmasını dilerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bergamalılara selamlarını iletti. Sındır, "2019 seçimlerinin çok önemli. 2019 seçimi ya Cumhuriyet ya da tek adam rejimi noktasında bir seçim olacak" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay yaptığı konuşmada "Toprağından bereket, taşından tarih fışkıran Bergama'nın tunç yüzlü insanları hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Maalesef bugün ülkemizde insan hakları yerine insan haklamaları var. İnsanlarımız haklarını aramaya giriştiklerinde ne yazık ki karşılarında ya cezaevini, ya biber gazını, ya da copu buluyor. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde ne yazık ki başta CHP İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu olmak üzere pek çok milletvekili ve gazeteci hapiste. Bergama CHP Kongresinden hepsine sevgi, selamlarımızı ve bir an önce özgürlük dileklerimizi iletiyoruz " diye konuştu.

Yapılan seçim sonrasında CHP Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz olurken Yönetim Kurulu Üyeliklerine İsmail Acar, Şahin Çarpıkoğlu, İsmail Durmaz,Bahattin Kahraman , Ali Kara, Şeniz Karaboncuk , Fatma Karaöz ve Yiğit Korucu seçildi. İl Delegeliklerine aralarında Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Ömer Büyükalpelli, Mehmet Ecevit Canbaz, Fethiye Çalık, Ömer Nail Özcan, Özgün Özçakmak, Filiz Özkaya, Ali İhsan Tunç, Neşe Seçkin, Hikmet Sevinç Ahmet Ülker, Hilmi Üstün, Yaşar Yaşa ve Zekeriya Yenel seçildi.

İlçe Başkanı Canbaz yaptığı teşekkür konuşmasında " Geçmişim bellidir. Bugünden sonra sokağa çıkarak ülkemiz, AKP İktidarından kurtarmak için bizimle çalışmak isteyen herkesle omuz omuza çalışacağız. Bu koltuklar bize emanettir. Emanet edilen bu koltuğu en iyi şekilde temsil etmek üzere Belediye Başkanımız ve tüm partililerimiz ile omuz omuza çalışacağız" dedi.

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