Chp Besni İlçe Başkanı Kılınç’tan Kılıçdaroğlu’na Destek

CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, CHP içerisindeki tartışmalar ile ilgili, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında bulundu.

CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, CHP içerisindeki tartışmalar ile ilgili, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında bulundu.

16 Nisan Referandumu sonrasında "hayır'ları çoğaltarak güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemi işler hale getireceklerini vurgulayan CHP Besni İlçe Başkanı hakan Kılınç, ülkede sanal gündem oluşturulmaya çalışıldığını savundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni döneme ilişkin yüzde 50+1'i arttırma hedefini koymasıyla birlikte, il ve ilçe teşkilatların çalışmalarına devam ettiğini belirten Hakan Kılınç, "Hayır bloğunu dağıtmaya yönelik sanal gündem oluşturularak, CHP'yi tartışmaların merkezine koyulmasına müsaade etmeyeceğiz. İktidar partisinin kongreler partisine dönüştüğü bir dönemde, CHP'yi kongreler partisi olarak göstermeye çalışanların ve havuz medyasının yapmış olduğu yanlı kirli propaganda tuzağına düşmeden yolumuza devam edeceğiz.

CHP kuruluşundan beri yaşanılan iç tartışmalardan her zaman daha güçlenerek çıkmıştır. Kamuoyu önünde yapılan kısır tartışmalar partimizi büyütmez, aksine kan kaybetmemize sebep olur. Ülkemizin en önemli demokrasi mücadelelerinden biri olan son referandumda da bütün demokrasi güçlerinin öncüsü olduğunu ispatlamıştır. Bunun da en önemli yöneteni, rehberi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Sağcısıyla solcusuyla toplumun her kesimi ile demokrasi için, birlik beraberlik için bir araya gelerek diyalog kurmayı başarabilmiştir. Bu nedenle CHP'nin ve Türkiye'nin Kemal Kılıcdaroğlu'na ihtiyacı vardır. Bu nedenle CHP karışırsa dolayısıyla şaibeli referandum sonucunda tartışılmamış olacak ve gündemden düşürülmüş olacaktır. Ama tam tersine Genel Başkanımızın tutarlı samimi ve kararlı dirayeti ile bu operasyon, senaryo geri püskürtülmüştür. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde yol alan emekçi örgütleri olarak umudu yol edindik" dedi.