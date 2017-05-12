  • BIST 94.996
  • Altın 141,038
  • Dolar 3,5695
  • Euro 3,8991
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 28 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 23 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 15 °C

Chp Besni İlçe Başkanı Kılınç’tan Kılıçdaroğlu’na Destek

» »
Chp Besni İlçe Başkanı Kılınç’tan Kılıçdaroğlu’na Destek
CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, CHP içerisindeki tartışmalar ile ilgili, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında bulundu.

CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, CHP içerisindeki tartışmalar ile ilgili, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında bulundu.

16 Nisan Referandumu sonrasında "hayır'ları çoğaltarak güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemi işler hale getireceklerini vurgulayan CHP Besni İlçe Başkanı hakan Kılınç, ülkede sanal gündem oluşturulmaya çalışıldığını savundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni döneme ilişkin yüzde 50+1'i arttırma hedefini koymasıyla birlikte, il ve ilçe teşkilatların çalışmalarına devam ettiğini belirten Hakan Kılınç, "Hayır bloğunu dağıtmaya yönelik sanal gündem oluşturularak, CHP'yi tartışmaların merkezine koyulmasına müsaade etmeyeceğiz. İktidar partisinin kongreler partisine dönüştüğü bir dönemde, CHP'yi kongreler partisi olarak göstermeye çalışanların ve havuz medyasının yapmış olduğu yanlı kirli propaganda tuzağına düşmeden yolumuza devam edeceğiz.

CHP kuruluşundan beri yaşanılan iç tartışmalardan her zaman daha güçlenerek çıkmıştır. Kamuoyu önünde yapılan kısır tartışmalar partimizi büyütmez, aksine kan kaybetmemize sebep olur. Ülkemizin en önemli demokrasi mücadelelerinden biri olan son referandumda da bütün demokrasi güçlerinin öncüsü olduğunu ispatlamıştır. Bunun da en önemli yöneteni, rehberi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Sağcısıyla solcusuyla toplumun her kesimi ile demokrasi için, birlik beraberlik için bir araya gelerek diyalog kurmayı başarabilmiştir. Bu nedenle CHP'nin ve Türkiye'nin Kemal Kılıcdaroğlu'na ihtiyacı vardır. Bu nedenle CHP karışırsa dolayısıyla şaibeli referandum sonucunda tartışılmamış olacak ve gündemden düşürülmüş olacaktır. Ama tam tersine Genel Başkanımızın tutarlı samimi ve kararlı dirayeti ile bu operasyon, senaryo geri püskürtülmüştür. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde yol alan emekçi örgütleri olarak umudu yol edindik" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • B.b. Erzurumspor: 1 - Amedspor: 012 Mayıs 2017 Cuma 19:18
  • Sungurlu’da Hemşireler Günü Etkinliği12 Mayıs 2017 Cuma 19:13
  • Haliliye Belediyesinden “Bayrak” Açıklaması12 Mayıs 2017 Cuma 19:08
  • Saü Kampüste Dumansız Hava Sahası12 Mayıs 2017 Cuma 18:58
  • Bölgenin Gözü Urartu’ya Emanet12 Mayıs 2017 Cuma 18:58
  • Türkiye’deki İtfaiye Yöneticileri Konya’da Buluştu12 Mayıs 2017 Cuma 18:58
  • Bebek Emzirme Ve Bakım Kabinleri Düzenlenen Törenle Açıldı12 Mayıs 2017 Cuma 18:58
  • Dto’da Çalışan Annelere Yönelik Konferans Düzenlendi12 Mayıs 2017 Cuma 18:58
  • Gelibolu’da Yağmur Duası12 Mayıs 2017 Cuma 18:58
  • Çanakkale Gezileri İçin İmzalar Atıldı12 Mayıs 2017 Cuma 18:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti