Bolu'da bugün görülen mahkemede CHP Bolu İl Yönetimi'ne kayyum atanması kararıyla ilgili konuşan CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, "bu arkadaşlar partiyi...

Bolu'da bugün görülen mahkemede CHP Bolu İl Yönetimi'ne kayyum atanması kararıyla ilgili konuşan CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, "bu arkadaşlar partiyi bölmeye karar vermişler" dedi.

Bolu'da, 2015 yılında gerçekleştirilen CHP Bolu İl Kongresinin yenilenmesi talebiyle parti üyesi Mehmet Karaoğlulları'nın Bolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne açtığı davada, mahkeme heyeti CHP Bolu İl Yönetimi'ne seçimli kongre yapması için 3 kişilik kayyum heyeti atadı.

Mahkeme kararına ilişkin açıklama yapan CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, davacının Mehmet Karaoğlulları, davalının da CHP Genel Merkezi olduğunu ve kendisi ile ilgili bir durum olmadığını ifade ederek, "Gerçek Cumhuriyet Halk Partili bunları yapmaz. Bizim de bildiklerimiz var ama söylemiyoruz. Bu arkadaşların tek derdi Bolu'da bulunan 6 kurultay delegesinin milletvekili Tanju Özcan'ı ve onun gösterdiği tarafı desteklemiyor olması. Eğer Tanju Özcan başka partinin milletvekili olsaydı bizim de söyleyecek çok şeyimiz vardı. Günü gelince hesabı sorulur diye düşünüyorum. Ama ben bugün varım yarın yokum. Partimizin birleşmeye ve bütünleşmeye en çok ihtiyaç duyduğu bu zamanlarda böyle şeylerin yapılmasını soysuzca bir iş olarak görüyorum" dedi.