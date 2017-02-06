CHP: 'Bölünme tehlikesi var'

CHP Samsun İl Başkanı Tufan Akçagöz, yeni Anayasa değişikliği ile Türkiye'nin bölünme tehlikesi ile karşı karşıya kalabileceğini öne sürdü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun İl Başkanı Av. Tufan Akcagöz, Ankara'da Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'na katıldı. CHP İl Başkanı Av. Akcagöz, "PKK çevreleri, yıllardır federatif bir yapıdan bahsediyorlar. Şimdi, önümüze getirilen süreçte öngörülen bir değişiklik de, Başkan'a böyle bir yetki tanınması yönünde. Yani Başkan, istediği takdirde belli bölgeleri bir araya toplayabilecek" dedi.

HERKES İYİ DÜŞÜNMELİ

Başkan Akçagöz, "Cumhurbaşkanına, kararname çıkararak merkezi idare kapsamında bölgesel idari birimler, bölgesel yapılar, bölgesel kamu kurum ve kuruluşları oluşturulabilme yetkisi veriliyor. Bu, federasyona geçiş hazırlığıdır. Bu yetki kullanıldığı takdirde, bugün değilse yarın mutlaka üniter devlet yapısının değişmesi de gündeme gelir ki, bunun adı bölünmedir. O halde, bu bölünme Anayasasına dur diyelim ve bölünmenin karşısında isek hayır diyelim" diye konuştu.