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Chp Bucak İlçe Başkanı Yeniden Aziz Yıldız Oldu

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Chp Bucak İlçe Başkanı Yeniden Aziz Yıldız Oldu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bucak İlçe Teşkilatının 36.Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Aziz Yıldız, başkanlığa yeniden seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bucak İlçe Teşkilatının 36.Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Aziz Yıldız, başkanlığa yeniden seçildi.

CHP Bucak İlçe Teşkilatının 36. olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Tek liste halinde yapılan genel kurul sonrası mevcut İlçe Başkanı Aziz Yıldız yeniden başkan secildi.

Recai Tosyalı Düğün salonunda gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısına CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, 25. Dönem MHP Milletvekili Alparslan Dursun, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Başkanı Barış Ayten ve çok sayıda partili katıldı. Toplantının Divan Başkanlığını İl Başkanı Barış Ayten, Yazman Hulki Aytar ve 2. Başkan Mevlüt Öz yaptı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kongrenin gündem maddeleri okunarak delegeler tarafından oylandı.

Yapılan açılış ve protokol konuşmalarının ardından toplam 116 delegenin bulunduğu ilçede, kullanılan 59 oydan 57'si geçerli sayılarak Aziz Yıldız tekrar ilçe başkanlığına seçilirken, yeni ilçe yönetim kurulu da şu isimlerden oluştu: Adil Akkaya, Kemal Altay, Mehmet Çınar, Ayşe Çelikkaya, Necdet Ulusan, Durmuş Ali Kahraman, Sevilay Eser, Aysun Günay, Harun Tuna, Mehmet Ali Uysal, Osman Karahan ve Hasan Hüseyin Çepni.

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