Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Burdur Merkez İlçe Kongresi'nde başkan yeniden Sıdıka Gül Oğuzkan oldu. Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu'nda yapılan kongrede mevcut İlçe Başkanı Sıdıka Gül Oğuzkan ile Fethi Aksöz yarıştı. Seçimlerde, kayıtlı 315 delegeden 280'i sandık başına gitti. Kullanılan 280 oydan 276'sı geçerli sayıldı. Oyların 241'ini mevcut Başkan Oğuzkan alırken, rakibi olan Aksöz ise 35 oyda kaldı.
- BIST 103.559
- Altın 161,126
- Dolar 3,9142
- Euro 4,6657
- Samsun 9 °C
- İstanbul 19 °C
- Ankara 6 °C
- İzmir 15 °C
- Ordu 13 °C
- Sinop 14 °C
- Giresun 14 °C
- Amasya 7 °C
- Rize 10 °C
- Trabzon 13 °C
- CHP'li Zeybek partilileri uyardı
- Tempomuzu yükselteceğiz
- Samsun her yönüyle çekim merkezi
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Tofaş: 97 - Galatasaray Odeabank: 90
- Metin Albayrak: “Daha Fazla Olabilirdi”
- Kars’ta Eksi 20 Derece Soğukta Beşiktaş’ın Galibiyetini Kutladılar
- Kahramanmaraş’ta Dönercide Esrar Ele Geçirildi
- Fikret Orman: “En Az 4-5 Gol Kaçırdık”
- Igor Tudor: “Kendi Oyunumuzu Oynayamadık”
- Hakkari’de Beşiktaş Coşkusu
- Chp Burdur Merkez İlçede Başkan Değişmedi
- Şenol Güneş, Galatasaray’a Kaybetmiyor
- Elazığ’da Pompalı Tüfekle Yaralama
- Rize’de Otomobil Dereye Uçtu: 1 Ölü, 3 Yaralı
- Ressam Meriç, 71. Kişisel Sergisini Açtı
Chp Burdur Merkez İlçede Başkan Değişmedi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Burdur Merkez İlçe Kongresi'nde başkan yeniden Sıdıka Gül Oğuzkan oldu.
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Chp Burdur Merkez İlçede Başkan DeğişmediCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Burdur Merkez İlçe Kongresi'nde başkan yeniden Sıdıka Gül Oğuzkan oldu.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı: "Abd Başkanı Donald Trump Ve Yönetimi Nükleer Savaş İçin Yalvarıyor"Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada "ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi nükleer savaş için yalvarıyor" denildi.
Miroğlu, Mor Gabriel Manastırı’nı Ziyaret EttiAK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, dikkatsizlikten dolayı hazineye devredilen Mor Gabriel Manastırı'nın tekrar vakıflara devredileceğini belirtti.
Başbakan Yardımcısı Işık: “Türkiye’ye Karşı Hiç Kimsenin Bir Komplo Kurmasına Müsaade Etmeyiz”Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Bir takım güç merkezleri Amerika'daki bir davayı Türkiye'yi adeta bloke etmek, Türkiye'nin ekonomisi kaosa sürüklemek...
Bakan Özhaseki Bozok Buluşması’na KatıldıBozok Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen "Bozok Buluşması'na katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yaşadığımız...
- Er; "Engelliler Yasal Haklarını Bilmiyor"
- Miroğlu, Mor Gabriel Manastırı’nı Ziyaret Etti
- Başbakan Yardımcısı Işık: “Türkiye’ye Karşı Hiç Kimsenin Bir Komplo Kurmasına Müsaade Etmeyiz”
- Bakan Özhaseki Bozok Buluşması’na Katıldı
- Kocamaz; "Mersin’de Engelleri Kaldırmaya Kararlıyız"
- Emniyet Genel Müdürü Altınok Kütahya’da
- Isparta Valisi Günaydın’dan Dünya Engelliler Günü Mesajı
- Milletvekili Fırat’tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı
- Marmaris - Datça Karayolunda Kaza: 6 Yaralı
- Arslan: "Engelli Nüfusun Çoğalması Kaygıları Arttırmaktadır"
- Obruk Barajı’ndaki Biyoçeşitlilik Araştırılıyor
- Başkan Toprak’tan Dünya Engelliler Günü Mesajı
- Türkiye’nin En Büyük Evcil Kanatlı Hayvanlar Festivali Çorlu’da Düzenlenecek
- Engelliler Günü Kutlandı
- Kahta’da Güvenlik Toplantısı Yapıldı
- Adıyaman’ın Yatırım Ve Projeleri Masaya Yatırıldı
- Minik Semazenler Manisalıları Büyüledi
- İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den Artvinlileri Kızdıracak Açıklama
- Ak Parti Soma İlçe Teşkilatının 6. Olağan Genel Kurulu
- Milletvekilleri Muhtarlar Ve Tütün Üreticileriyle Bir Araya Geldi
1/20
- Amasya'da 530 yıllık Sultan II. Beyazıd Camisi
- 4 bin 500 yıllık erkek iskeletlerinde 'halhal' bulundu
- 'Atatürk Devrimleri' cadde isimlerinde yaşatılıyor
- Tekkeköy’de Coşkulu Sünnet Şöleni
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.