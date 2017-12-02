Chp Burdur Merkez İlçede Başkan Değişmedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Burdur Merkez İlçe Kongresi'nde başkan yeniden Sıdıka Gül Oğuzkan oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Burdur Merkez İlçe Kongresi'nde başkan yeniden Sıdıka Gül Oğuzkan oldu. Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu'nda yapılan kongrede mevcut İlçe Başkanı Sıdıka Gül Oğuzkan ile Fethi Aksöz yarıştı. Seçimlerde, kayıtlı 315 delegeden 280'i sandık başına gitti. Kullanılan 280 oydan 276'sı geçerli sayıldı. Oyların 241'ini mevcut Başkan Oğuzkan alırken, rakibi olan Aksöz ise 35 oyda kaldı.