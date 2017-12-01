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CHP denetim raporunu Danıştay'a taşıdı

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CHP denetim raporunu Danıştay'a taşıdı
Atakum Belediyesi'nin 2016 denetim raporu Danışay'lık oldu. CHP'li 9 üye, şerh koydukları rapora İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermeyince, Danıştay'a başvurdu

Atakum Belediyesi'nin 9 CHP'li Meclis üyesi, şerh koydukları 2016 belediye denetim raporunu Danışay'a taşıdı. CHP'li Meclis üyesi Mustaffa Tüfek, "İçişleri Bakanlığı denetim raporu için soruşturma izni vermedi. Bizde Danıştay'a başvurduk. Sonucunu bekliyoruz" dedi.   

Samsun Atakum Belediyesi'nin CHP Meclis üyeleri Mustafa Tüfek, Hatice Sönmez Güneş, İbrahim Saraç, Hasan İpek, Metin Tiryaki, İbrahim Timur, Süleyman Taş, Mehmet Türüdü, Saim Erdoğan, bazı maddelerine şerh koydukları ve usulsüzlüklerin yapıldığını iddia ettikleri Atakum Belediyesi'nin 2016 yılı denetim raporu ile ilgili 4 ay önce savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. CHP'li Meclis Üyesi Tüfek, soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı hakkında soruşturma izni vermediğini belirtti. 

BORCUNU AZ BİLDİRDİ USULSÜZ SATIŞLAR VAR
Daha sonra meclis üyeleri ile konuyu Danıştay'a taşıdıklarını belirten Tüfek, "Ramazan ayında alınan yemek ihalelerinde usulsüzlük, belediyenin araç kiralama işlemlerinde yaptıkları hesap bilmezlik, belediyenin borcu 52 milyon 922 bin lira iken, Bakanlığa 28 milyon 611 bin lira olarak bildirilmesi, usulsüz arsa satışları gibi şerh koyduğumuz maddeleri dosya halinde Danıştay'a bildirdik. Bu aşamada belediyeye soruşturma açılmasını talep ediyoruz. Çünkü belediye iyi yönetilmiyor. Bu ülkede muhlefetin söylediklerinin dikkate alınmasını istiyoruz. Sayıştay görevini yapmıyor. Belediyelerde denetim sıkınlaştırılmalı "dedi.  Zekeriya FIRAT 

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Atakum Belediyesi'nin 9 CHP'li Meclis üyesi, şerh koydukları 2016 belediye denetim raporunu Danışay'a taşıdı.

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