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Chp Eğirdir İlçe Başkanı Kaş Güven Tazeledi

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Chp Eğirdir İlçe Başkanı Kaş Güven Tazeledi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eğirdir 36'ncı Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Mehmet Kaş, güven tazeledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eğirdir 36'ncı Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Mehmet Kaş, güven tazeledi.

CHP Eğirdir İlçe Başkanlığı 36'ncı Olağan Genel Kurulu Eğirdir Belediye Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Genel Kurula Isparta İl Başkanı Eyüp Ersoy, İl Kadın Kolları Başkanı Şaziye Oğuz, Merkez İlçe Başkanı Talimdar Üzümcü ve partililer katıldılar.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından Divan Başkanlığına CHP İl Başkanı Eyüp Ersoy, başkan yardımcılığına Merkez İlçe Başkanı Talimdar Üzümcü, katipliklerine ise Alpay Eken ve Kaan Can İçen getirildi.

Önceki başkanlara teşekkür plaketi

CHP Eğirdir İlçe Başkanlığının 36'ncı Genel Kurul Toplantısında, geçmiş dönemlerde CHP Eğirdir İlçe Teşkilat Başkanlığı görevini yapan başkanlara plaket takdim edildi. Tek liste halinde gidilen seçimlerde mevcut başkan Mehmet Kaş, yeniden başkanlığa seçildi.

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