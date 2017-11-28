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Chp Gelendost İlçe Başkanı Dereli Güven Tazeledi

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Chp Gelendost İlçe Başkanı Dereli Güven Tazeledi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gelendost İlçe başkanı Mehmet Dereli, güven tazeledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gelendost İlçe başkanı Mehmet Dereli, güven tazeledi.

CHP Gelendost İlçe Kongresi Gelendost Belediye düğün salonunda gerçekleştirildi. Tek liste halinde gidilen CHP ilçe kongresinde mevcut Başkan Mehmet Dereli'nin 66 delegenin 42 oyunu alarak tekrar başkanlığa seçildi.

CHP Gelendost ilçe başkanlığına seçilen Mehmet Dereli'nin yönetimi ise şöyle oluştu; Hüseyin Erdoğan, Ramazan Koç, Ramazan Yılmaz, Kamil Kaya, Refik Baş, Mustafa Çelik, Ramazan Altunışık, Mehmet Bolbol, Ömer Yıldırım ve İslam Karaöz.

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