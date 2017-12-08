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Chp Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: “Delinin Biri Kudüs’ü Başkent Olarak Tanıyor”

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Chp Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: “Delinin Biri Kudüs’ü Başkent Olarak Tanıyor”
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ABD'nin Kudüs kararıyla ilgili, "Delinin biri başkent olarak tanıyor. Delinin biri. Meczubun biri. ABD Başkanı...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ABD'nin Kudüs kararıyla ilgili, "Delinin biri başkent olarak tanıyor. Delinin biri. Meczubun biri. ABD Başkanı Trump diyor ki Kudüs'ü başkent yapacağız peki nereden böyle bir talep geldi. Sen tek başına böyle bir karar alabilir misin? Bu üç dinin kutsal mekanı" dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ile birlikte bir takım temaslarda bulunmak üzere Erzurum'a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İl Başkanı Tacettin Kızıloğlu ve CHP'li Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç ile parti il binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Kudüs kararıyla ilgili Ağbaba, "Hiçbir ihtiyaç yok iken, böyle bir talep yok iken delinin biri başkent olarak tanıyor. Delinin biri. Meczubun biri. ABD Başkanı Trump diyor ki Kudüs'ü başkent yapacağız peki nereden böyle bir talep geldi. Sen tek başına böyle bir karar alabilir misin? Bu üç dinin kutsal mekanı. Bu sadece Müslümanların değil tüm dünyanın meselesidir. Bu dünyanın meselesidir. Bir dünya meselesi olarak ortaya koymak durumundayız. Herkes karşı aklı başındaki İsrailli karşı. Bu nedenle bunun derhal geri çekilmesi gerekiyor. Biz üzerimize düşen olarak diyoruz ki bu konuyu reddediyoruz" dedi.

Ağbaba, öte yandan Malatya Kürecik'te bulunun İsrail kalkanının kapatılması konusunda da hükümete destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

CHP Erzurum İl Başkanı Tacettin Kızıloğlu toplantının açılış bölümünde yaptığı konuşmada, "Bizim belki Erzurum'da milletvekilimi yok ama bizim milletvekillerimiz İstanbul'da İzmir'de veya nerede bir milletvekilimiz varsa Erzurum'la ilgili sorun ve sıkıntıları sürekli olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirerek gündeme taşıyorlar. Bizler bundan mutlu oluyoruz" dedi.

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