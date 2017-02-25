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Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Akıllı Bir Politika İzliyoruz”

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Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Akıllı Bir Politika İzliyoruz”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Evet diyenler, hayır diyenler bu ülkenin saygın vatandaşıdır ve bizim başımızın üstünde yeri vardır. Akıllı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Evet diyenler, hayır diyenler bu ülkenin saygın vatandaşıdır ve bizim başımızın üstünde yeri vardır. Akıllı bir politika izliyoruz. Bu olay senin benim olayım değil, memleket meselesi. Hepimizin ortak sorunu" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Genişletilmiş 3. Bölge toplantısına katıldı. Toplantıda Kılıçdaroğlu'na, CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran ve İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat eşlik etti.

Genişletilmiş 3. Bölge toplantısında partililere seslenen Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirerek, "Efendim bununla çift başlılığı önleyeceğiz" Büyük bir yalan. Nerede önleyeceksin, baştaki adam çift başlı olacak zaten. Hem başkan, hem partinin genel başkanı. İki tane şapkası var. Vali, il başkanı? İlde kavga çıkacak, başkanı kim temsil ediyor? Vali mi temsil edecek, il başkanı mı temsil edecek? Aralarında kavga çıkacak. Partili il başkanı valiye dönüp, "sen kimsin, sus, başkanı asıl ben temsil ediyorum" diyecek. Çok büyük sorunlar var hiç birisi düşünülmedi. Bir kişinin arzusu ve ihtiraslarına teslim edilen Türkiye olmamalıdır. O nedenle hepimizin çalışması lazım. Öyle slogan atalım, yürüyüş yapalım, koşturalım edelim. Bunlarla olmaz" diye konuştu.

Partililere seslenen Kılıçdaroğlu, "Her vatandaşıma söylüyorum ve her partilime söylüyorum. Bilgili, kararlı, yumuşak bir dille bunu herkese anlatacaksınız. Kavga etmeyeceksiniz. Hiç kimseyi kötülemeyeceksiniz. Tam tersine saygın bir kişi olacaksınız, olayları büyük bir soğukkanlılıkla anlatacaksınız. Söylediği doğru mu yanlış mı diye size sorulabilir. Orada şunu söyleyeceksiniz; "Bizim genel başkanımız çağrı yapıyor Binali Bey'e de, Devlet Bey'e de çağrı yapıyor. İstediğiniz televizyon kanalında, istediğiniz gazetecilerle oturalım konuşalım. Kim doğruyu söylüyor, kim yanlışı söylüyor" vatandaşa bunu söylediğiniz andan itibaren emin olun duracaklardır, "doğru söylüyor" diyeceklerdir" şeklinde konuştu.

Bu olayın memleket meselesi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Evet diyenler, Hayır diyenler bu ülkenin saygın vatandaşıdır ve bizim başımızın üstünde yeri vardır. Akıllı bir politika izliyoruz. Bu olay senin benim olayım değil, memleket meselesi. Hepimizin ortak sorunu. Ortak sorunumuz ise hep beraber sağcısı, solcusu, milliyetçisi, ülkücüsü hep beraber. Biz Cumhuriyetimizi seviyoruz. Birlikte yaşamak istiyoruz. Benim için demokrasi ne kadar zorunlu ise benim gibi düşünmeyen insan içinde demokrasi o kadar zorunludur" dedi.

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