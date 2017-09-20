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Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Fiskobirlik’i Ziyaret Etti

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Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Fiskobirlik’i Ziyaret Etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun'da Fındık Satış Kooperatifleri Birliğini (FİSKOBİRLİK) ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun'da Fındık Satış Kooperatifleri Birliğini (FİSKOBİRLİK) ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, partisinin düzenlediği "Fındık İçin Adalet Yürüyüşü"nün ardından Giresun meydanında miting düzenledi. Mitingin ardından Kılıçdaroğlu, FİSKOBİRLİK'i ziyaret ederek Yönetim Kurlu Başkanı Lütfü Bayraktar ile görüştü.

Basına kapalı yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından bir değerlendirme yapan FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, bir genel başkanını ziyaretini önemsediğini ifade ederek, "CHP Genel Başkanı FİSKOBİRLİK'in desteklenmesi gerektiği, son yıllarda kurumumuzun toparlanmaya çalıştığını gerekli desteğin verilmediğini ifade etti. Bununla birlikte TMO'nun devreye girmesinin uzun vadede maliyetli olduğunu kaydetti. Bu açıklamaları çok önemsiyorum ve doğru tespitlerdir. Bana göre ise vatandaş nezdinde FİSKOBİRLİK itibarlı bir kurumdur. Kurumsal kimliğinin değer ve kıymetinin bilinmesi gerekmektedir" dedi.

Kılıçdaroğlu, FİSKOBİRLİK ziyaretinin ardından karayolu ile Trabzon'a gitmek için ayrıldı.

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