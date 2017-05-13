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Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gençlerle Buluştu

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Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gençlerle Buluştu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da girdiği bir kafede gençlerle sohbet edip, sorunlarını dinledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da girdiği bir kafede gençlerle sohbet edip, sorunlarını dinledi.

Referandum sonuçlarını değerlendirmek üzere Bursa'ya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Görükle semtinde bir kafeye girdi. Kafede gençlerin sıkıntılarını dinleyip, onlarla çay içen Kılıçdaroğlu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kılıçdaroğlu, daha sonra karayolu ile İstanbul'a hareket etti.

Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gençlerle Buluştu

Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gençlerle Buluştu

Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gençlerle Buluştu

Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gençlerle Buluştu

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