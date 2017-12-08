Chp Giresun Milletvekili Bektaşoğlu’ndan “Lozan’ı Tartışmaya Açmak Tehlikeli Bir Girişimdir” Açıklaması

CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, Lozan Anlaşması'nın, Osmanlı Devleti yerine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunun kabulü ve ilanı olduğunu...

CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, Lozan Anlaşması'nın, Osmanlı Devleti yerine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunun kabulü ve ilanı olduğunu söyledi.

Lozan'ın güncellenmesini istemenin Misak-i Milli sınırlarını tartışmaya açmak olduğunu ileri süren CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, Lozan Anlaşması'nı, 94 yıl sonra tartışmaya açmanın, tehlikeli bir girişim olduğunu ifade etti. Bektaşoğlu yaptığı açıklamada "Lozan Anlaşması Kurtuluş Savaşı zaferimizin tescilidir. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve arkadaşlarının bizi Anadolu'dan söküp atmak isteyen emperyalist ülkelerin Sevr dayatmasına karşı durarak elde ettikleri diplomatik başarının ürünüdür. Bu gerçek ortadayken, maddeleri devletler tarafından kabul edilerek imzalanan ve uluslararası hukuk kurallarına göre geçerliliği süren Lozan Anlaşmasını, 94 yıl sonra tartışmaya açmak, tehlikeli bir girişimdir. Böyle bir söylem ve eylemde bulunmak, Lozan'la birlikte çizilen Mısak-i Milli sınırlarımızın da tartışılmasına katkı sağlar. Ülkeler arasındaki sorunlar ikili ilişkilerle, diplomatik kurallar çerçevesinde çözülür.Gönül isterdi ki 65 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan bu ziyarette, Yunanistan'la Lozan'ı değil, 18 Türk adasının işgalini, Kıbrıs'ı, Yunanistan'daki Türkler'in varlıklarının, temsillerinin engellenmesini, yaşadıkları sorunları ve diğer hak ve hukuklar konuşulsun. Kaldı ki gündemimiz Lozan değil, Kudüs'tür. ABD'nin dinimizin kutsal mekanı, ilk kıblemiz, Mescid-i Aksa'yı işgal anlamına gelen Kudüs'ü başkent ilan ettiği sırada böyle bir tartışma başlatılmamalıdır.Türkiye, böyle bölge güvenliğinin tehdit altında olduğu bir süreçte dışişleri politikasını Lozan'ın kazanımlarıyla güçlendirmeli, bağımsız, egemen bir devlet gibi davranmalı, örneğin; ABD ve İsrail'le olan ekonomik askeri ve siyasi ilişkilerini durdurarak, bütün anlaşmaları süresiz ertelemelidir. Bu vesileyle ABD'nin bütün dünyayı ve B.M kararlarını hiçe sayarak bölge barışını bozma girişimini kınıyor ve bir kez daha uyarıyorum: Lozan sadece bir anlaşma değil, Cumhuriyetimizin kalkanı, varlığımızın temel nedeni, devletimizin kuruluş felsefesidir. Ülkemizin tapu senedidir. CHP olarak O'nu sonuna kadar koruyacağız, kötü emeller besleyenlere karşı çıkacağız" dedi.