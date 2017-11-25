Chp Gölbaşı İncek Temsilciliği Açıldı

CHP Gölbaşı İlçe Başkanlığı ikinci şubesini de İncek'te açtı.

CHP Gölbaşı İlçe Başkanlığı ikinci şubesini de İncek'te açtı.

CHP'nin İncek Temsilciliği açılışına CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Ankara Milletvekili Levent Gök, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Açılışta konuşan Tekin Bingöl, "Partimiz için, Gölbaşımız için mütevazı ve anlamlı bir gün. Çok hızlı gelişme gösteren Gölbaşı dağınık bir coğrafyaya sahip. O yüzden de Gölbaşı İlçe Başkanlığımız bu geniş coğrafyayı göz önüne alarak İncek'te böyle bir temsilciliği açmayı hedefledi ve açıyoruz. Biz önümüzde ki yerel seçimlerde çok temel bir hedef, çok kararlı bir iddia ile yola çıkıyoruz" ifadesini kulandı.

"Gölbaşı İlçe olarak 2019'da CHP'yi iktidara taşımak ortak hedefimizdir" diyen Gölbaşı İlçe Başkanı Bülent Elikesik ise, "Büyük zaferlerin inançla gerçekleşeceği bilinci ile hareket ederek ben ve ekibim görevi geldiği andan itibaren yerinde siyaset ilkesini önemsedik. Bu bağlamda yapılması gerekenler konusunda oluşturduğumuz çözümleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu temsilciğimizin açılış amacı, İncek, Kızılcaşar ve Tuluntaş da bulunan partililerimize daha yakın olmak ve CHP'yi 2019 yılında iktidara taşınmasında bölgede ki seçmenimizin partimize katkıları arttırmaktır. Hedefimiz siyaseti ilçe merkezinde değil, yerel ve yerinde yapmaktır. İlçemizi diğer dış mahallelerde daha etkin hale getirmektir. Tüm bunlara ulaşabilmek için el ele vererek tüm gücümüzü ortaya koymamız, gerektiğinde de başarı ya da başarısızlığı sadece yöneticilere değil, CHP'liyim diyen herkesin sorumluluğu olduğu inancındayız" dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek ilçe binası gezildi.