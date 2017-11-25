  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 8 °C

Chp Gölbaşı İncek Temsilciliği Açıldı

» »
Chp Gölbaşı İncek Temsilciliği Açıldı
CHP Gölbaşı İlçe Başkanlığı ikinci şubesini de İncek'te açtı.

CHP Gölbaşı İlçe Başkanlığı ikinci şubesini de İncek'te açtı.

CHP'nin İncek Temsilciliği açılışına CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Ankara Milletvekili Levent Gök, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Açılışta konuşan Tekin Bingöl, "Partimiz için, Gölbaşımız için mütevazı ve anlamlı bir gün. Çok hızlı gelişme gösteren Gölbaşı dağınık bir coğrafyaya sahip. O yüzden de Gölbaşı İlçe Başkanlığımız bu geniş coğrafyayı göz önüne alarak İncek'te böyle bir temsilciliği açmayı hedefledi ve açıyoruz. Biz önümüzde ki yerel seçimlerde çok temel bir hedef, çok kararlı bir iddia ile yola çıkıyoruz" ifadesini kulandı.

"Gölbaşı İlçe olarak 2019'da CHP'yi iktidara taşımak ortak hedefimizdir" diyen Gölbaşı İlçe Başkanı Bülent Elikesik ise, "Büyük zaferlerin inançla gerçekleşeceği bilinci ile hareket ederek ben ve ekibim görevi geldiği andan itibaren yerinde siyaset ilkesini önemsedik. Bu bağlamda yapılması gerekenler konusunda oluşturduğumuz çözümleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu temsilciğimizin açılış amacı, İncek, Kızılcaşar ve Tuluntaş da bulunan partililerimize daha yakın olmak ve CHP'yi 2019 yılında iktidara taşınmasında bölgede ki seçmenimizin partimize katkıları arttırmaktır. Hedefimiz siyaseti ilçe merkezinde değil, yerel ve yerinde yapmaktır. İlçemizi diğer dış mahallelerde daha etkin hale getirmektir. Tüm bunlara ulaşabilmek için el ele vererek tüm gücümüzü ortaya koymamız, gerektiğinde de başarı ya da başarısızlığı sadece yöneticilere değil, CHP'liyim diyen herkesin sorumluluğu olduğu inancındayız" dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek ilçe binası gezildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu’ndan Rasim Ozan Kütahyalı’ya Tepki25 Kasım 2017 Cumartesi 17:33
  • Karabük’te “Şehirlerin Ekonomik Beklentileri" Forumu Gerçekleştirildi25 Kasım 2017 Cumartesi 17:28
  • Ak Parti Grup Başkanvekili Turan: “Biz Amerika’nın 52’nci Eyaleti Değiliz”25 Kasım 2017 Cumartesi 17:18
  • Hdp Mitinginde Meydan Boş Kaldı25 Kasım 2017 Cumartesi 16:48
  • Ak Parti Kemer İlçe Kongresi25 Kasım 2017 Cumartesi 16:38
  • Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Chp’li Belediyeler Olarak Her Kuruşun Hesabını Millete Vereceksiniz"25 Kasım 2017 Cumartesi 16:23
  • Bakan Arslan Ve Kurulmuş, Harp Tarihi Müzesi’nin Açılışını Yaptı25 Kasım 2017 Cumartesi 16:13
  • Ak Parti Akyazı İlçe Teşkilatı’nın 5. Olağan Kongresi Gerçekleşti25 Kasım 2017 Cumartesi 16:03
  • Akdoğan: “Siyasetin Amacı Adaleti Tesis Etmektir”25 Kasım 2017 Cumartesi 16:03
  • Mhp Aydın’da Kongreye Tek Liste İle Gitti25 Kasım 2017 Cumartesi 15:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti