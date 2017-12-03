Chp Gözünü Belediyelere Dikti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İnegöl İlçe Teşkilatında hafta sonu kongre heyecanı yaşandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İnegöl İlçe Teşkilatında hafta sonu kongre heyecanı yaşandı. CHP İnegöl İlçe Teşkilatının olağan genel kurul toplantısı Sani Konukoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. İki listenin yarıştığı seçimlerde ipi göğüsleyen mevcut Başkan Necmi Demir oldu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Erkan Aydın ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Bursa İl Başkanı Şadi Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Adem Demirel, CHP İnegöl ilçe teşkilatı eski başkan ve yöneticileri ile partililerin katıldığı genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, raporların okunup ibra edilmesi ile başladı.

"Partide birlikteliği yakaladık"

Genel kurulun açılış konuşmasını yapan CHP Bursa İnegöl İlçe Başkanı Necmi Demir, "Bir yıl evvel burada delegasyonuma ve İnegöl'e seslenmiştim ve bir yıl görev yapacağım demiştim. Partide birlikteliği yakalayacağız demiştik ve bunu başardık. Genel Başkanımızı İnegöl'e getirdik, İnegöllüler ile buluşturduk. Bizde Atatürk sevgisi, vatan sevgisi, insan sevgisi var. Ben genç kardeşlerimize emanet edecektim ama genç kardeşlerimizin maddi durumu olmadığı için bu görevi bizim sürdürmemizi istediler. Ben İnegöl halkına hayırlı olsun diyorum. Sandıktan ne çıkarsa çıksın ben çalışmaya devam edeceğim. Kemal Bey ile çalışmaktan onur duydum, kendisine başarılar diliyorum" dedi.

"Çok sayıda belediye almamız lazım"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Lale Karabıyık ise "Genel Başkanımız her yerde bir mücadele veriyor. Bir iktidar mücadelesi vermeye çalışıyoruz. Bu hepimizin sorumluluğu. İnegöl bizim için çok önemli. Genel Başkanımız buraya sık sık gelmeyi tercih ediyor. Biz vatandaşa kendimizi doğru olarak idrak ettirmeliyiz. Düşüncelerimizi, projelerimizi biz medya aracılığı ile ulaştıramıyoruz, medya yandaş olduğu için. Bize düşen kendimizi ifade etmek, tanıtmaktır. Bunu seçim çalışmaları olarak düşünmememiz lazım. Genel Başkanımız Bursa'dan başarı bekliyor. Çok sayıda belediye almamız lazım, biz işimizi doğru yapmamız lazım. İktidarın neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Sorumluluk almamız lazım" dedi.

"İnegöl il olabilir"

Yakın zamanda İnegöl'ün il olabileceğini belirten Karabıyık, "İnegöl'de güzel bir çalışma yapmak gerekiyor. CHP'nin projelerini, çözümlerini anlatılması gerekiyor. Kadınlarımıza, gençlerimize iş düşüyor. İnegöl'ün sorumluluğu önümüzdeki günlerde daha fazla olacak. İnegöl büyük bir sanayi ilçesi. Gerçekten ülkemizde markalar oluşturdu. İnegöl il olmayı hak ediyor. İnegöl'de gezdiğimiz yerlerde üniversite ve il olma isteklerini aldık. Bu anlamda milletvekillerimiz ve Genel Başkanımız ile İnegöl'ün il olma talebini hazırladık ve geçtiğimiz günlerde meclise sunduk. Buna iktidar partisi de olumlu yaklaşacaktır. İnegöl il olabilir, bunu da sizinle paylaşmak istedim" ifadelerini kullandı.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın konuşmasının ardından seçimlere geçildi. Seçimde mevcut Başkan Necmi Demir ile İlçe Sekreteri Kemal Torun'un listeleri sandıkta yarıştı. Kullanılan 213 oyun 109'unu alan Necmi Demir yeniden CHP İnegöl İlçe Başkanlığına seçilirken, diğer aday Kemal Torun'un listesi 101 oy aldı. 3 oy ise geçersiz sayıldı.

Yeni yönetim

Güven tazeleyen Necmi Demir'in başkanlığındaki yönetimde Musa Aksu, Muzaffer Atilla, Kemal Aygen, Ertan Başdere, Erkan Dönmez, Ünal Güner, Mümin Kınabaş, Ömer Oğuz, Yasemin Soydan, Saniye Şimşek, Fevzi Taşbaş, İrem Topal, Ebru Karataş, Erdoğan Turan, Tezcan Tunç ve Sabri Ürpermez yer aldı.