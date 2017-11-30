Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grup önerisi reddedildi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "O belgeleri elimizde tutacak değiliz. Yarından tezi yok, partimizin...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grup önerisi reddedildi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "O belgeleri elimizde tutacak değiliz. Yarından tezi yok, partimizin sözcüsü bir toplantıyla belgelerin tamamına aleniyet kazandıracak, kamuoyuyla paylaşacak" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Cumhuriyet Halk Partisi, "Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklarının, dünürünün, eniştesinin, kardeşinin, eski Özel Kalem Müdürü'nün, oğlunun yurtdışındaki şirketlerle olan para hareketlerinin incelenmesi" amacıyla grup önerisi verdi.

Önerinin gerekçesini açıklamak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel söz aldı. Özel, Yüce Divan'da dört Bakanın yargılanması halinde Zarrab'ın da Türkiye'de yargılanacağını, Türkiye'nin milli menfaatlerinin tehdit altında olmayacağını belirterek, belgelerin gerçekliğinin araştırılmasını istediklerini ifade etti. Özel, "O belgeleri elimizde tutacak değiliz. Yarından tezi yok, partimizin sözcüsü bir toplantıyla belgelerin tamamına aleniyet kazandıracak, kamuoyuyla paylaşacak ve sizi halka şikayet edecek. Ama o gün belgelerin gerçek belge olduğu ortaya çıktığında, bugün kullandığınız "hayır" oyu artık daha da taşınamaz hale getirecek" dedi.

Halkların Demokratik Partisi Mardin Milletvekili Mithat Sancar ise, Rıza Zarrab için nota verildiğini hatırlatarak, yolsuzluklarla ilgili iddiaların üstünün kapatılamayacağını ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise, "Sayın Tayyip Erdoğan iddiaların neresinde? Sayın Erdoğan ile ilgili hiçbir iddia yok. Dünürü, oğlu diyor ama ima ediyor. Anlatırken, bütün hikayeyi Sayın Erdoğan dünürü, oğlu diyor ama ima ediyor. Bütün hikayeyi Sayın Erdoğan üzerine kuruyor. Bu isimlerin ortak özelliği var mı? Siz bütün hikayeyi ortaya koyduğunuz belgelerle hukuki, siyasi, ahlaki hiçbir bağı olmayan bir kişinin üzerine kurarak, siyasi sonuç elde etmeye çalışıyorsunuz. Olduğuna dair bir belge var mı? Sadece salladığınız bir kağıt var" şeklinde konuştu.

CHP ve HDP milletvekilleri grup önerisine "kabul" oyu verirken, AK Parti milletvekilleri öneriye "red" oyu verdi. CHP grup önerisi reddedildi.