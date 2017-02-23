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CHP heyeti esnafa indi

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CHP heyeti esnafa indi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun İl Başkanı Av. Tufan Akcagöz, Samsun esnafına referandumun millet için ne getirdiğini anlattı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun İl Başkanı Av. Tufan Akcagöz, Samsun esnafına referandumun millet için ne getirdiğini anlattı. Esnafın bin türlü sıkıntısı ve derdi varken, Anayasa değişikliği dayatması ile karşı karşıya kalındığını ve bunun, esnafın hiç bir derdini çözmeyeceğini söyleyen Akcagöz, "Kredi borcu olmayan esnaf yok gibi. Esnafın huzuru ve geleceğe dair ümidi elinden alınmış. Esnaf, ay sonunu nasıl getireceğini düşünüyor" dedi.

MİLLET BU DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİYOR
İl Başkan Akcagöz sözlerini şöyle sürdürdü; "Kira borcu bir taraftan, SGK borcu bir taraftan. Evine ekmek götürme derdinde olan esnafın önüne 16 Nisan'da bir sandık konulacak. Bu sandık, bu sorunların hiç birini çözecek değil. Bu referandum sandığı, esnafın sofrasına bir kuru ekmek sunacak değil. Esnafın borcu, yine borç. Esnafın sıkıntısı yine sıkıntı. Sırf birileri istiyor diye bu Anayasa değişikliği milletin önüne geldi. Geldi de ne oldu? Millet, böyle bir değişikliği istemiyor. Hele ki esnafın, bundan önceki gibi oyunlara karnı tok. Elbette vatanın bölünmez bütünlüğünden yanayız. Terör, ebediyen bizden uzak olsun istiyoruz. Mutlu ve huzurlu bir gelecek arzu ediyoruz ama bu Anayasa değişikliği ile bu da vaad edilmiyor. Varsa yoksa, biri başkan olacak ve tüm yetkileri elinde toplayacak. İyi de bunun vatandaşa faydası ne? Bu Anayasa değişikliği, ne terörü sona erdirecek, ne de gittikçe daha kötüye giden ekonomiyi düzeltecek" diye konuştu.

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